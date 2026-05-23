गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत

Sore Throat Relief Tips: भयंकर गर्मी के साथ ही जल्द मानसून आने वाला है. जैसी ही मौसम में बदलाव आएगा, वैसी ही तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं. इन दिनों बड़ी संख्या में लोग जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार से परेशान हो जाते हैं. बस हो या मेट्रो, हर जगह लोग छींकते और खांसते हुए दिखाई देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो लोगों को यह परेशानी मौसम बदलने के कारण ही होती है. बरसात के मौसम में वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन का कहर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन मामलों में उछाल आने लगता है. इसमें सबसे ज्यादा परेशानी गले में खराश से होती है. आमतौर पर लोग इसकी अनदेखी कर देते हैं. फिर इसी का नतीजा है कि, गले में सूजन और दर्द का कारण बन जाता है.

गले की खराश से निजात पाने के लिए लोग तमाम महंगी दवाओं का सेवन करते हैं. मगर इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. हालांकि, आयुर्वेद में कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आसानी से राहत मिल सकती है. अब सवाल है कि आखिर गले की खराश कैसे दूर करें? गले की खराश दूर करने के घरेलू उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

गले की खराश दूर करने के घरेलू उपाय

नमक के पानी से गरारे करें: गले की खराश से राहत पाने के लिए नमक पानी के गरारे अधिक कारगर हैं. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और दिन में 3-4 बार गरारे करें. यह सूजन कम करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने का सबसे कारगर तरीका है.

शहद और नींबू पानी पीएं: खराश की परेशानी में शहद और नींबू पानी भी बहुत फायदे का सौदा है. इसके लिए एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पीएं. बता दें कि, शहद एंटी-बैक्टीरियल होता है जो गले को नमी देता है और दर्द से राहत दिलाता है.

अदरक-मुलेठी की चाय: आयुर्वेद में अदरक-मुलेठी को कई परेशानियों में दवा के रूप में यूज किया जाता है. खासतौर पर गले में होने वाली खराश दूर करने में. इसके लिए अदरक, मुलेठी और दालचीनी से बनी हर्बल चाय पीएं. ऐसा करने से गले की सूजन और खराश में बहुत फायदा मिल सकता है.

भाप (स्टीम) लेना: दर्द और गले की खराश दूर करने के लिए भाप बहुत फायदेमंद मानी जाती है. बता दें कि, गर्म पानी की भाप लेने से गले का कफ ढीला होता है और सूजे हुए ऊतकों (tissues) को आराम मिलता है.

हल्दी वाला दूध पीएं: अगर आप गले में हो रही खराश दूर करना है तो हल्दी वाली दूध अधिक कारगर हो सकता है. इसके लिए रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं. बता दें कि, हल्दी के एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को तेज़ी से खत्म करते हैं.