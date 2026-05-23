Home > हेल्थ > गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत

गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत

Sore Throat Relief Tips: भयंकर गर्मी के साथ ही जल्द मानसून आने वाला है. जैसी ही मौसम में बदलाव आएगा, वैसी ही तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं. इसमें सबसे ज्यादा परेशानी गले में खराश से होती है. आमतौर पर लोग इसकी अनदेखी कर देते हैं. फिर इसी का नतीजा है कि, गले में सूजन और दर्द का कारण बन जाता है. आइए जानते हैं गले की खराश दूर करने के घरेलू उपाय-

By: Lalit Kumar | Published: May 23, 2026 6:02:48 PM IST

गले की खराश दूर करने के आसान घरेलू उपाय. (Canva)
गले की खराश दूर करने के आसान घरेलू उपाय. (Canva)


Sore Throat Relief Tips: भयंकर गर्मी के साथ ही जल्द मानसून आने वाला है. जैसी ही मौसम में बदलाव आएगा, वैसी ही तमाम परेशानियां शुरू हो जाती हैं. इन दिनों बड़ी संख्या में लोग जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार से परेशान हो जाते हैं. बस हो या मेट्रो, हर जगह लोग छींकते और खांसते हुए दिखाई देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो लोगों को यह परेशानी मौसम बदलने के कारण ही होती है. बरसात के मौसम में वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन का कहर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन मामलों में उछाल आने लगता है. इसमें सबसे ज्यादा परेशानी गले में खराश से होती है. आमतौर पर लोग इसकी अनदेखी कर देते हैं. फिर इसी का नतीजा है कि, गले में सूजन और दर्द का कारण बन जाता है.

गले की खराश से निजात पाने के लिए लोग तमाम महंगी दवाओं का सेवन करते हैं. मगर इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. हालांकि, आयुर्वेद में कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आसानी से राहत मिल सकती है. अब सवाल है कि आखिर गले की खराश कैसे दूर करें? गले की खराश दूर करने के घरेलू उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

You Might Be Interested In

गले की खराश दूर करने के घरेलू उपाय

नमक के पानी से गरारे करें: गले की खराश से राहत पाने के लिए नमक पानी के गरारे अधिक कारगर हैं. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और दिन में 3-4 बार गरारे करें. यह सूजन कम करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने का सबसे कारगर तरीका है.

शहद और नींबू पानी पीएं: खराश की परेशानी में शहद और नींबू पानी भी बहुत फायदे का सौदा है. इसके लिए एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाएं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पीएं. बता दें कि, शहद एंटी-बैक्टीरियल होता है जो गले को नमी देता है और दर्द से राहत दिलाता है.

अदरक-मुलेठी की चाय: आयुर्वेद में अदरक-मुलेठी को कई परेशानियों में दवा के रूप में यूज किया जाता है. खासतौर पर गले में होने वाली खराश दूर करने में. इसके लिए अदरक, मुलेठी और दालचीनी से बनी हर्बल चाय पीएं. ऐसा करने से गले की सूजन और खराश में बहुत फायदा मिल सकता है.

भाप (स्टीम) लेना: दर्द और गले की खराश दूर करने के लिए भाप बहुत फायदेमंद मानी जाती है. बता दें कि, गर्म पानी की भाप लेने से गले का कफ ढीला होता है और सूजे हुए ऊतकों (tissues) को आराम मिलता है.

हल्दी वाला दूध पीएं: अगर आप गले में हो रही खराश दूर करना है तो हल्दी वाली दूध अधिक कारगर हो सकता है. इसके लिए रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं. बता दें कि, हल्दी के एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को तेज़ी से खत्म करते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में सत्तू खाने के 7 फायदे

May 23, 2026

एक्टर्स, जिन्होंने एक साथ कभी नहीं किया काम

May 23, 2026

धूप और पसीने से बेजान हो गई स्किन? ट्राई करें...

May 23, 2026

Diet Plan: 7 दिन के अंदर पिघलेगी 2 किलो चर्बी!

May 23, 2026

इस गलती से ‘ब्लास्ट’ हो जाती है ‘फोन की बैटरी’

May 23, 2026

7 सुपरफूड जो बच्चों के दिमाग को बनाएंगे तेज

May 22, 2026
गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत
गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत
गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत
गले की खराश को भूलकर भी न करें अनदेखा, सूजन और दर्द का बन सकती कारण, ये 5 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत