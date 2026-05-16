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बढ़ता जा रहा वजन, हड्डियां भी हो चुकीं कमजोर… इन 2 चीजों के कॉम्बिनेशन का करें सेवन, जल्द होगा लाभ!

Almonds-Cardamom Combination Benefits: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वजन बढ़ना और हड्डियां कमजोर होना आम हो चुका है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं लेती है. ऐसे में आप 2 चीजों के कॉम्बिनेशन का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं सेवन करने का सही तरीका? इस बारे में बता रही हैं डाइटिशियन मानसी शर्मा-

By: Lalit Kumar | Published: May 16, 2026 8:52:37 PM IST

इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन शरीर में फूंक देगा जान. (Canva)
इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन शरीर में फूंक देगा जान. (Canva)


Almonds-Cardamom Combination Benefits: जैसी हमारी दिनचर्या है उसमें सेहतमंद रह पाना बड़ी चुनौती है. इसी का नतीजा है कि आज कई बीमारियां जन्म ले रही हैं. लगातार शरीर का वजन बढ़ना और हड्डियां कमजोर होना ऐसी ही परेशानियों में एक है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं लेती है. ऐसे में आप 2 चीजों के कॉम्बिनेशन का सेवन कर सकते हैं. इन दोनों चीजों का नाम बादाम और इलायची है. अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ खाएंगे तो सेहत को कई चौंकाने वाले फायदे हो सकते हैं. ऐसे में सवाल है कि, किन चीजों के सेवन से सेहत को लाभ होगा? सेवन करने का सही तरीका क्या है? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की डाइटिशियन मानसी शर्मा-

बादाम और इलायची क्यों है फायदेमंद

एक्सपर्ट के मुताबिक, वैसे तो बादाम और इलायची के अपने-अपने लाभ हैं. लेकिन, यदि आप दोनों का एक साथ सेवन करते हैं तो इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं. बादाम में जहां, ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन के और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं. वहीं, इलायची में राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, नियासिन, मिनरल आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम और मैगनीज जैसे पोषक तत्व होते हैं.

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बादाम-इलायची खाने के चमत्कारी लाभ

मोटापा घटेगा: डाइटिशियन के मुताबिक, बादाम और इलायची का कॉम्बिनेशन शरीर का वजन घटाने में अहम भूमिका निभाता है. दरअसल, इस मिश्रण में मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसके चलते वजन तेजी से कम हो सकता है. साथ ही, पेट देर तक भरा रहने से ओवरईटिंग से भी बचाव होता है.

हड्डियां स्ट्रॉन्ग होंगी: हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए शरीर में कैल्शियम का होना बेहद जरूरी है. इसके लिए आप बादाम और इलायची का सेवन कर सकते हैं. बता दें कि, बादाम और इलायची दोनों ही कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं. ऐसे में इनका सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं. साथ ही दांतों में भी मजबूती आ सकती है.

हार्ट को हेल्दी रखे: इलायची और बदाम खाने से हार्ट से जुड़ीं दिक्कतें दूर हो सकती हैं. क्योंकि बादाम में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड और इलायची में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट गुण हृदय को स्वस्थ्य रखने में बेहद कारगर होते हैं. इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

पाचन ठीक रखे: बादाम और इलायची का कॉम्बिनेशन पाचन के लिए भी लाभकारी है. दरअसल, इन दोनों के मिश्रण में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है. ये तत्व शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. ऐसे में इस कॉम्बिनेशन के सेवन पाचन से जुड़ीं दिक्कतें ठीक हो सकती हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद: बादाम में पाया जाने वाला विटामिन ई और इलायची में सी दोनों ही स्किन के लिए बेहद लाभकारी होते हैं. इसलिए बादाम और इलायची के मिश्रण को खाने से त्वचा में निखार आता है. साथ ही कई तरह की दिक्कतें दूर होती हैं.

बादाम और इलायची का ऐसे करें सेवन

डाइटिशियन के मुताबिक, बादाम और इलायची के मिश्रण का डोज सर्दी और गर्मी में अलग-अलग होता है. गर्मियों में एक स्वस्थ्य व्यक्ति को 4-5 बादाम और 2-3 इलाइची को ठंडे दूध में मिलाकर करें. हालांकि, अधिक कार्य या व्यायाम करते हैं तो 20 से 50 ग्राम तक का भी उपयोग किया जा सकता है. ध्यान रखें कि बादाम का छिलका निकला हो.

Tags: Health News Hindihealth tips
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