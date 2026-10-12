Home > हेल्थ > Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई

Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई

Matcha Tea Benefits: आजकल माचा टी सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि स्किन केयर की दुनिया में भी खूब चर्चा बटोर रही है. दावा किया जाता है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को जवां रखने, मुंहासे कम करने और चेहरे की चमक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या सिर्फ माचा टी पीने या इसका फेस पैक लगाने से सच में चेहरे पर ग्लो आ सकता है? आइए जानते हैं इसके फायदे-

By: Lalit Kumar | Published: October 12, 2026 4:57:08 PM IST

Matcha Tea Benefits
Matcha Tea Benefits


Matcha Tea Benefits: बेदाग त्वचा, चेहरे पर नेचुरल ग्लो और झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए आप भी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं? अगर हां, तो जापान की मशहूर माचा ग्रीन टी के बारे में जानना आपके लिए दिलचस्प हो सकता है. आजकल माचा टी सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि स्किन केयर की दुनिया में भी खूब चर्चा बटोर रही है. दावा किया जाता है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को जवां रखने, मुंहासे कम करने और चेहरे की चमक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या सिर्फ माचा टी पीने या इसका फेस पैक लगाने से सच में चेहरे पर ग्लो आ सकता है? आइए जानते हैं इसके फायदे, इस्तेमाल का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें.

क्या है माचा टी और क्यों हो रही चर्चा?

माचा जापान की पारंपरिक ग्रीन टी है, जिसे खास तरह की चाय की पत्तियों को बारीक पीसकर तैयार किया जाता है. सामान्य ग्रीन टी में पत्तियों को पानी में भिगोकर निकाल दिया जाता है, जबकि माचा में पत्तियों का बारीक पाउडर ही पानी के साथ पिया जाता है. इसमें कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं.

You Might Be Interested In

माचा टी से त्वचा को मिल सकते ये 5 फायदे

1. त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद: माचा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं. इससे त्वचा की सेहत बनाए रखने में सहायता मिल सकती है. हालांकि, झुर्रियां मिटाने या उम्र बढ़ने के असर को रोकने का दावा करना सही नहीं होगा.

2. त्वचा की सूजन में मिल सकती है राहत: माचा में मौजूद कुछ यौगिकों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. ये सूजन कम करने में संभावित भूमिका निभा सकते हैं. लेकिन मुंहासों के इलाज के लिए केवल माचा पर निर्भर रहना ठीक नहीं है.

3. चेहरे की रंगत को बनाए रखने में मदद: संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और सही स्किन केयर के साथ माचा का सेवन आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, इससे त्वचा का रंग गोरा होने या तुरंत ग्लो आने के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं.

4. हेल्दी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा: माचा पाउडर को कुछ लोग फेस पैक में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन संवेदनशील त्वचा पर इससे जलन या एलर्जी हो सकती है. इसलिए चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

5. एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत: माचा में पाए जाने वाले कैटेचिन शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, त्वचा पर इसका सीधा असर व्यक्ति की उम्र, खानपान, जीवनशैली और त्वचा की स्थिति पर निर्भर करता है.

कैसे करें माचा टी का इस्तेमाल?

माचा टी बनाने के लिए एक कप गर्म पानी में थोड़ी मात्रा में माचा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह फेंटें. इसमें अतिरिक्त चीनी डालने से बचें. माचा में कैफीन भी होता है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करें और कैफीन के प्रति संवेदनशील होने पर सावधानी बरतें. अगर आप फेस पैक लगाना चाहते हैं, तो पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर इसका परीक्षण करें. जलन, खुजली या लालिमा होने पर इसका इस्तेमाल न करें.

क्या माचा टी से मिलेगा नेचुरल ग्लो?

माचा को हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसे महंगे कॉस्मेटिक्स का विकल्प या त्वचा की हर समस्या का इलाज समझना सही नहीं है. त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, पानी और रोजाना ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल अधिक महत्वपूर्ण है. लगातार मुंहासे, दाग-धब्बे या त्वचा में जलन की समस्या होने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें.

Tags: health tipshome-hero-pos-4skin care tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026

सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की 5 बेस्ट फिल्में

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

October 11, 2026

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026
Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई
Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई
Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई
Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई
Matcha Tea Benefits: माचा टी पीने से चेहरे पर आता है नेचुरल ग्लो? महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले जानें सच्चाई