क्या नींबू पानी से सच में बॉडी होती है डिटॉक्स? इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन तक.., जानें एक्सपर्ट की राय

Leamon water Benefits: सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने नींबू पानी से करने का चलन तेजी से बढ़ा है. कोई इसे वजन घटाने के लिए पीता है, तो किसी को उम्मीद होती है कि इससे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे और इम्युनिटी मजबूत होगी. लेकिन क्या खाली पेट नींबू पानी पीने से वाकई ये सभी फायदे मिलते हैं? या फिर इसके लाभ कुछ और हैं? नींबू पानी विटामिन C का अच्छा स्रोत हो सकता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. हालांकि, शरीर को डिटॉक्स करने का काम मुख्य रूप से लिवर और किडनी करते हैं, इसलिए नींबू पानी को कोई जादुई डिटॉक्स ड्रिंक समझना सही नहीं है. डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक, नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा से जानिए सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने के संभावित फायदे, इसे पीने का सही तरीका और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

सुबह खाली पेट नींबू पानी क्यों पीएं?

एक्सपर्ट बताते हैं कि, यह नुस्खा रोजमर्रा की छोटी-मोटी परेशानियों जैसे अपच, पेट में गैस, सूजन और थकान से राहत दिलाने में भी मदद करता है. नींबू में उच्च मात्रा में विटामिन-सी होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है और शरीर को सर्दी-जुकाम, वायरल इंफेक्शन और अन्य सामान्य बीमारियों से बचाने में कारगर है.

ऐसे तैयार करें नींबू पानी

इस आसान नुस्खे को अपनाना बेहद सरल है. एक गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ें. स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं, लेकिन चीनी का उपयोग न करें. ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो; सिर्फ हल्का गुनगुना पानी पर्याप्त है. इस तरह, सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू पानी पीने की आदत न केवल शरीर को डिटॉक्स करती है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, वजन संतुलित रखती है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखती है.

सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने के फायदे?

बॉडी डिटॉक्स करे: एक्सपर्ट के अनुसार, नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. जब आप सुबह खाली पेट नींबू पानी पीते हैं, तो यह लिवर को सक्रिय कर देता है और पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है. इससे शरीर में जमा गंदगी और एसिडिटी धीरे-धीरे खत्म होती है और आपको दिनभर ताजगी मिलती है.

वजन घटाए: नींबू पानी का सेवन वजन घटाने में भी सहायक माना जाता है. गुनगुना नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को सुधारता है और शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को कम करता है. इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए नींबू पानी बहुत कारगर घरेलू उपाय है. अगर आप सुबह खाली पेट इसे रोज पीते हैं, तो धीरे-धीरे वजन घटाने में मदद मिलती है.

इम्यून बूस्ट करे: नींबू में मौजूद विटामिन C, पोटैशियम और फ्लेवोनोइड्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. यह संक्रमण, सर्दी-जुकाम और गले की खराश से बचाव में भी मदद करता है. अगर आप रोज सुबह गुनगुने नींबू पानी से दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप सर्दियों में भी फिट और एक्टिव रह सकते हैं.

पाचन तंत्र करता है बेहतर: पाचन क्रिया को ठीक रखे: खाली पेट नींबू पानी पीने से पेट की सफाई और पाचन क्रिया दोनों में सुधार होता है. यह पेट में बनने वाले पाचक रसों को सक्रिय करता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है और कब्ज की समस्या नहीं होती है. इसके अलावा यह गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी परेशानियों को भी दूर रखता है.

ग्लोइंग और हेल्दी स्किन: नींबू पानी सिर्फ शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि त्वचा की खूबसूरती के लिए भी फायदेमंद है. इसमें मौजूद विटामिन C कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है. नियमित रूप से इसका सेवन करने से चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है और झुर्रियां भी कम होती हैं.