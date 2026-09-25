Lemon Tea: दूध वाली चाय छोड़िए, इस खट्टी-सी चाय को बनाएं सुबह का साथी! सेहत को होंगे 5 चौंकाने वाले फायदे

Lemon Tea Benefits: सुबह की शुरुआत एक कप गर्मागर्म चाय के बिना अधूरी लगती है? कई लोग तो ऐसे हैं जो दिन में कई-कई बार चाय की चुस्की लेना पसंद करते हैं. अगर आप भी दिन में कई बार दूध वाली चाय पीते हैं, तो अब कप में थोड़ा बदलाव करने का समय आ गया है. इसमें आप थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो सेहत को कई लाभ हो सकते हैं. जी हां, चाय की चुस्कियों के साथ अगर आपको हल्का, ताजा और खट्टा स्वाद पसंद है, तो नींबू की चाय (Lemon Tea) एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. खास बात यह है कि इसमें दूध और चीनी की मात्रा कम या बिल्कुल न रखकर इसे हल्का पेय बनाया जा सकता है.

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, नींबू में विटामिन C पाया जाता है, जबकि चाय में मौजूद कुछ पौधों के यौगिक एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं. आइए जानते हैं इसके संभावित फायदे.

लेमन टी पीने से सेहत को होने वाले फायदे

1. विटामिन C का मिलेगा फायदा: नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, नींबू विटामिन C का अच्छा स्रोत है. यह पोषक तत्व शरीर के सामान्य इम्यून फंक्शन में भूमिका निभाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है. इसलिए नींबू वाली चाय आपकी रोज की डाइट में विटामिन C जोड़ने का एक तरीका हो सकती है.

2. शरीर को मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट: चाय की पत्तियों में पॉलीफेनॉल जैसे पौधों से मिलने वाले यौगिक मौजूद होते हैं. ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं. हालांकि, सिर्फ Lemon Tea को किसी बीमारी से बचाव की गारंटी मानना सही नहीं है.

3. पाचन के बाद महसूस होगी ताजगी: गर्म पानी और नींबू का खट्टा स्वाद कई लोगों को भोजन के बाद हल्का और तरोताजा महसूस करा सकता है. सुबह इसे बिना ज्यादा चीनी के लेने से यह मीठी चाय या शक्कर वाले पेय का हल्का विकल्प भी बन सकती है.

4. वजन मैनेजमेंट में मिलेगी मदद: अगर आपकी सामान्य चाय में ज्यादा चीनी और दूध होता है, तो उसकी जगह बिना चीनी या कम चीनी वाली Lemon Tea लेने से कुल कैलोरी कम करने में मदद मिल सकती है. लेकिन सिर्फ नींबू की चाय पीने से वजन कम नहीं होता. इसके लिए संतुलित डाइट और नियमित शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है.

5. हाइड्रेशन बढ़ाने का आसान तरीका: दिनभर पर्याप्त तरल लेना शरीर के लिए जरूरी है. जिन लोगों को सादा पानी पीना पसंद नहीं, उनके लिए हल्की नींबू वाली चाय पानी का सेवन बढ़ाने का एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकती है. हालांकि कैफीन वाली चाय को पानी का पूरा विकल्प नहीं मानना चाहिए.

कैसे बनाएं Lemon Tea?

एक कप गर्म पानी में चाय की पत्ती या टी-बैग डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्वाद के अनुसार ताजा नींबू का रस मिलाएं. इसे ज्यादा फायदेमंद बनाने के चक्कर में चीनी की मात्रा बढ़ाने से बचें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म चाय में नींबू डालने की बजाय चाय को थोड़ा सामान्य तापमान पर आने दें.

किन बातों का रखें

एसिडिटी, सीने में जलन या दांतों की संवेदनशीलता की समस्या वाले लोगों को नींबू वाली चाय से परेशानी हो सकती है. ऐसे में इसकी मात्रा कम करें या एक्सपर्ट से सलाह लें.