कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है इन काले बीज का पानी! नसों से छानकर कर देता बाहर, ये 5 फायदे भी कर देंगे हैरान

Health Benefits Of Kalonji: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल तमाम बीमारियों की वजह बन रही है. शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल भी इसी की देन है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन, आयुर्वेद में कलौंजी का सेवन अधिक फायदेमंद माना गया है. बता दें कि, कलौंजी कई औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है. कलौंजी के रोजाना सेवन से स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं. यह कई बीमारियों के लिए कारगर है. कलौंजी का सही तरीके से उपयोग करने से यह हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है. कलौंजी के बीजों को दही के साथ मिलाकर खाने से शुगर लेवल को कम किया जा सकता है. इसके अलावा कलौंजी पानी के नियमित सेवन से लिवर और हार्ट हेल्दी होता है. कलौंजी का सेवन आप शहद या पानी के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके फायदों के बारे में-

कलौंजी पानी के फायदे

कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ: हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है.त्वचा और बाल: इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण मुँहासों को कम करते हैं और स्वस्थ बालों के विकास में मदद करते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट स्त्रोत: कलौंजी को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है. इसे एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट सोर्स माना जाता है. नियमित रूप से कलौंजी खाने डायबिटीज और दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है. इसके नियमित सेवन से इन बीमारियों से निजात भी पाई जा सकती है.

हेल्दी लिवर: शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स के कारण कई बार बार लिवर और किडनी डैमेज हो जाते हैं. कलौंजी का सेवन करने से शरीर के टॉक्सिन पदार्थ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. इसके नियमित सेवन से लिवर हेल्दी रहता है. यह लिवर संबंधित अन्य बीमारियों में भी बेहद लाभकारी है.

वजन कम करे: कलौंजी पानी के नियमित सेवन से वजन को कम किया जा सकता है. यह वजन कम करने के लिए बेहद फायदेमंद है. वजन कम करने के आप रोजाना डाइट में कलौंजी का सेवन कर सकते हैं.

डायबिटीज नियंत्रण: कलौंजी में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करते हैं.वजन घटाना: यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे अतिरिक्त वजन को कम करने में सहायता मिलती है.

पाचन में सुधार: कलौंजी का पानी पाचन एंजाइमों को बढ़ाकर गैस, ब्लोटिंग और कब्ज से राहत देता है.

इम्यूनिटी और सूजन: इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने और शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं.