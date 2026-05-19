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अमृत समान है इस ‘किचन मसाले’ का पानी! रोज सुबह पीने से हार्ट रहेगा मजबूत, शुगर लेवल भी रहेगा कंट्रोल

Methi Water Benefits: आयुर्वेद में भारतीय किचन को औषधियों का खजाना माना जाता है. यहां रखे किचन मसाले सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. बस जरूरत है इनका सही से इस्तेमाल करने की. ऐसे ही एक शक्तिशाली मसाले का नाम है मेथी. नियमित रूप से सुबह मेथी पानी पीने से कई फायदे हो सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 19, 2026 3:19:51 PM IST

इस मसाले का पानी पीने से सेहत को चौंकाने वाले फायदे. (Canva)
इस मसाले का पानी पीने से सेहत को चौंकाने वाले फायदे. (Canva)


Methi Water Benefits: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल किसी को भी बीमार करने के लिए काफी है. इसी का नतीजा है कि, आज बड़ी संख्या में लोग हार्ट, डायबिटीज, मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियों के शिकंजे में हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम महंगी दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन, इनके कई बार नुकसान भी देखे गए हैं. ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय अधिक कारगर हो सकते हैं. जी हां, आयुर्वेद में भारतीय किचन को औषधियों का खजाना माना जाता है. यहां रखे किचन मसाले सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. बस जरूरत है इनका सही से इस्तेमाल करने की. आज एक ऐसे ही शक्तिशाली मसाले मेथी की बात करेंगे. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, नियमित रूप से सुबह मेथी पानी पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है. खाली पेट मेथी दाना का पानी पीने से शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखा जा सकता है. अब सवाल है कि आखिर, मेथी में कौन से पोषक तत्व होते हैं? खाली पेट मेथी का पानी पीने के फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं मेथी पानी के और फायदों के बारे में-

मेथी में कौन से पोषक तत्व होते हैं?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेथी का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है.यह सेहत को कई स्वास्थ्य लाभ देने वाली जड़ी बूटी है. मेथी के बीज में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें आयरन, मैंगनीज सहित फाइबर और खनिजों की अच्छी मात्रा होती है.मेथी दाने का पानी सुबह खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके लिए रात में मेथी के दानों को एक गिलास साफ पानी में भरकर रख दें. सुबह होने पर उस पानी को अच्छे से छानकर खाली पेट पी लें. आप चाहें तो मेथी दानों को भी खा सकते हैं. यह शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर कर देगी. 

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रोज खाली पेट मेथी पानी पीने के फायदे

शुगर लेवल कंट्रोल करे: खाली पेट मेथी दाना का पानी पीने से शुगर कंट्रोल रहता है. मेथी, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जिसके कारण डायबिटीज में काफी फायदा मिलता है. डायबिटीज से पीड़ित लोग नियमित सुबह मेथी दाना के पानी का सेवन कर सकते हैं.

हार्ट के लिए फायदेमंद: मेथी पानी हार्ट के लिए बेहद लाभकारी होता है. इसमें हाइपोकोलेस्ट्रॉलेमिक तत्‍व पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रहता है, जिससे हार्ट हेल्‍दी रहता है. इसके सेवन से खून का संचार भी अच्छा रहता है. आप भी सेहतमंद रहने के लिए रोजाना मेथी पानी का सेवन कर सकते हैं.

पाचनतंत्र ठीक रखे: मेथी पानी के नियमित सेवन से पाचनतंत्र मजबूत होता है. जिन लोगों को अपच या कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए मेथी का पानी बेहद फायदेमंद है. मेथी में मौजूद पाचक एंजाइम अग्नाशय को अधिक क्रियाशील बनाता है, जिससे पाचन क्रिया अच्छी रहती है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखे: अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट मेथी दाना का पानी पिएं तो आपके शरीर में बैड कोलस्ट्रॉल की समस्‍या ठीक हो सकती है. एक महीने तक मेथी दाना का पानी नियमित रूप से सेवन किया जाए तो शरीर में एच डी एल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की उम्मीद रहती है.

शरीर का वजन कंट्रोल करे: रिपोर्ट के मुताबिक, मेथी दाना में फाइबर पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मददगार है. रोजाना सुबह मेथी पानी पीने से भूख काम लगती है. इसका सेवन वजन को कम करता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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