Home > हेल्थ > कब्ज-एसिडिटी ने कर रखा परेशान? दवा नहीं आ रही काम, इन 2 चीजों की चाय बनाकर पीजिए, पेट हो जाएगा चकाचक!

कब्ज-एसिडिटी ने कर रखा परेशान? दवा नहीं आ रही काम, इन 2 चीजों की चाय बनाकर पीजिए, पेट हो जाएगा चकाचक!

Healthy Tea: अभी तक आप ग्रीन टी, ब्लैक टी से लेकर कई तरह की चाय पिएं होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं किचन में रखे कुछ मसालों की भी चाय बनाकर पी सकते हैं? अजवाइन और सौंफ की चाय सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. आइए आज हम आपको सौंफ और अजवाइन चाय के फायदों के बारे में बताते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: May 14, 2026 5:32:49 PM IST

कब्ज और एसिडिटी की छुट्टी कर देगी इन 2 चीजों की चाय. (Canva)
कब्ज और एसिडिटी की छुट्टी कर देगी इन 2 चीजों की चाय. (Canva)


Healthy Tea: आयुर्वेद में भारतीय किचन को औषधियों का खजाना माना जाता है. आपके किचन में कई ऐसी चीजें रखी होती हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. किचन में रखी चीजों को कई तरह से उपयोग किया जा सकता है. हालांकि, इनकी सही जानकारी न होने से हम इनका लाभ नहीं ले पाते हैं. अभी तक आप ग्रीन टी, ब्लैक टी से लेकर कई तरह की चाय पिएं होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं किचन में रखे कुछ मसालों की भी चाय बनाकर पी सकते हैं? अजवाइन और सौंफ की चाय सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. सौंफ में कई तरह के विटामिंस, प्रोटीन, फाइबर, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, सोडियम, प्रोटीन, थियामिन, नायथिन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. आइए आज हम आपको सौंफ और अजवाइन चाय के फायदों के बारे में बताते हैं.

कब्ज की छुट्टी कर देगी ये चाय

अच्छी नींद: हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सौंफ की चाय अच्छी नींद के लिए बेहद फायदेमंद है. सोने से ठीक पहले सौंफ की चाय पीने से मेलाटोनिन के स्राव में मदद मिलती है, जिससे तंत्रिका तंत्र को बेहद आराम मिलता है. लोगों को सुकून भरी नींद आती है.

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वजन कम करे: अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो अजवाइन और सौंफ की चाय इसके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. दरअसल, अजवाइन में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो शरीर में फैट की मात्रा को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार है.

पाचन सुधारे: अजवाइन और सौंफ पाचनतंत्र को मजबूत करता है. इस चाय को पीने से डाइजेशन सिस्टम सही होता है. इनके नियमित सेवन से पेट भी अच्छे से साफ होता है. यह ब्लोटिंग और गैस से निजात पाने में मददगार है.

बॉडी डिटॉक्स में सहायक: यह चाय शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है. रोज़ाना इसका सेवन करने से शरीर अंदर से साफ और हल्का महसूस होता है.

इम्युनिटी को मजबूत करे: इम्युनिटी बूस्ट करने के लिए भी यह फायदेमंद है. बता दें कि, सौंफ और अजवाइन दोनों में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं.

महिलाओं के लिए फायदेमंद: अजवाइन और सौंफ से बनी चाय महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है. पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट दर्द, ऐंठन और सूजन में यह चाय प्राकृतिक राहत देती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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