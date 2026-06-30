सुबह खाली पेट भीगे काले चने खाने से क्या होगा? फायदे जानेंगे तो आप भी कर देंगे शुरू, किन्हें नहीं करना चाहिए सेवन

Soaked Black Chickpeas Benefits: अगर आप दिन की शुरुआत किसी हेल्दी और देसी सुपरफूड से करना चाहते हैं, तो भीगे हुए काले चने एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर काले चने को आयुर्वेद से लेकर आधुनिक पोषण विज्ञान तक सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. खासकर सुबह खाली पेट इनका सेवन करने से शरीर को प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स मिलते हैं. हालांकि, हर व्यक्ति के लिए यह फायदेमंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ लोगों को इसका सेवन सोच-समझकर करना चाहिए. अब सवाल है कि आखिर, काले चने खाली पेट खाने के फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

भीगे हुए काले चने खाने के फायदे

लंबे समय तक पेट भरा रखे: काले चने में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है. इसे खाने के बाद देर तक भूख नहीं लगती, जिससे बार-बार स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है और वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

पाचन तंत्र मजबूत बनाए: रातभर भिगोने से चने अपेक्षाकृत नरम हो जाते हैं और इन्हें पचाना आसान होता है. इनमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या कम करने और आंतों की सेहत बेहतर रखने में मदद करता है.

शरीर को मिलती है अच्छी ऊर्जा: कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण भीगे हुए काले चने शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे सुबह के नाश्ते का हिस्सा बनाते हैं.

आयरन का बेहतरीन स्रोत: काले चने में आयरन मौजूद होता है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है. संतुलित आहार के साथ इसका सेवन आयरन की जरूरत पूरी करने में योगदान दे सकता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल करे: फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ होने के कारण काले चने भोजन के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही तय करनी चाहिए.

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

– जिन लोगों को गैस, पेट फूलने या अपच की समस्या रहती है, उन्हें शुरुआत में कम मात्रा में सेवन करना चाहिए.

– किडनी से जुड़ी बीमारी या विशेष डाइट पर रहने वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना नियमित सेवन नहीं करना चाहिए.

– जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, वे अधिक मात्रा में कच्चे या अधपके भीगे चने खाने से बचें.

– यदि किसी व्यक्ति को चना या दालों से एलर्जी है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

कितना और कैसे खाएं?

रातभर 30–50 ग्राम काले चने पानी में भिगो दें. सुबह इन्हें अच्छी तरह धोकर खाएं. स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नींबू, अदरक या काला नमक मिला सकते हैं. बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा ही बेहतर रहती है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)