Home > हेल्थ > हड्डियों को लोह जैसा मजबूत बना देगा यह ड्राइफ्रूट! महीनेभर सेवन करके तो देखिए, 5 फायदे जान हैरान रह जाएंगे

हड्डियों को लोह जैसा मजबूत बना देगा यह ड्राइफ्रूट! महीनेभर सेवन करके तो देखिए, 5 फायदे जान हैरान रह जाएंगे

Dates Health Benefits: आज हड्डियों की कमजोरी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही. युवाओं में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. जिम, डाइट और सप्लीमेंट्स के चक्कर में हम कई बार उन देसी सुपरफूड्स को भूल जाते हैं, जो चुपचाप हमारी सेहत को मजबूत बनाने का काम करते हैं… और इन्हीं में से एक है 'खजूर'. आइए जानते हैं कि खजूर सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है-

By: Lalit Kumar | Published: June 21, 2026 5:41:35 PM IST

हैरान कर देंगे खजूर खाने के बड़े फायदे. (Canva)
हैरान कर देंगे खजूर खाने के बड़े फायदे. (Canva)


Dates Health Benefits: आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में फिट दिखना तो सब चाहते हैं, लेकिन अंदर से मजबूत रहना अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यही वजह है कि अब हड्डियों की कमजोरी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही. युवाओं में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. जिम, डाइट और सप्लीमेंट्स के चक्कर में हम कई बार उन देसी सुपरफूड्स को भूल जाते हैं, जो चुपचाप हमारी सेहत को मजबूत बनाने का काम करते हैं… और इन्हीं में से एक है ‘खजूर’. मीठा, मुलायम और स्वाद से भरपूर खजूर सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि पोषण का पावरहाउस है.

डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक नोएडा की सीनियर डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, अगर हड्डियों में कमजोरी महसूस हो रही है या शरीर जल्दी थक जाता है, तो खजूर को डेली डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. 

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खजूर में मौजूद पोषक तत्व

खजूर के अंदर छिपे पोषक तत्व इसे खास बनाते हैं. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, जिससे कमजोरी और थकान कम होती है.

खजूर खाने के 5 चौंकाने वाले फायदे

हड्डियां मजबूत बनाए: डाइटिशियन खुशबू शर्मा बताती हैं कि, खजूर में पोषक तत्वों का खजाना छिपा हुआ है. इसमें ढेरों मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी शामिल हैं. खजूर के सेवन से हड्डियों की गंभीर समस्या ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में भी मदद मिल सकती है.

डाइजेशन ठीक रखे: खजूर का सेवन पेट के लिए भी काफी लाभकारी होता है. दरअसल खजूर में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाकर कब्ज कती समस्या को दूर करने में मदद करता है. इसके साथ ही रेगुलर बॉवेल मूवमेंट में भी हेल्पफुल होता है.

ब्रेन फंक्शन सुधारे: खजूर ब्रेन शार्प बनाने में भी काफी असरदार साबित हो सकता है. खजूर खाने से ब्रेन फंक्शन बेहतर बनता है. स्टडीज में ये बात सामने आई है कि खजूर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को कम करने में मदद करते हैं, जिससे न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर का रिस्क कम होता है.

शुगर लेवल कंट्रोल करे: खजूर का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभकारी हो सकता है. खजूर खाने से ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद मिलती है. बता दें कि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, ऐसे में इसे खाने से डायबिटीज मैनेजमेंट हो सकता है.

फ्री रेडिकल्स से बचाए: खजूर के अंदर काफी एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कई तरह की बीमारियों से शरीर का बचाव करते हैं. एंटी-ऑक्सीडेंट्स सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं जो कि शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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