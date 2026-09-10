Clapping Therapy: न जिम, न एक्सरसाइज… बस 10 मिनट रोज बजाएं ताली! क्लैपिंग थेरेपी के फायदे जान रह जाएंगे हैरान

Clapping Therapy Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रह पाना बड़ी चुनौती है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं. लेकिन, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ क्लैपिंग एक्सरसाइज अधिक असरदार हो सकती है. दरअसल, सुबह की शुरुआत अगर सिर्फ 10 मिनट ताली बजाने से हो जाए तो कैसा रहेगा? सुनने में यह तरीका भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इन दिनों क्लैपिंग एक्सरसाइज या ‘क्लैपिंग थेरेपी’ को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. कुछ लोग इसे शरीर को एक्टिव रखने का आसान तरीका मानते हैं, तो कुछ का दावा है कि नियमित रूप से ताली बजाने से तनाव कम करने और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं इस खास थेरेपी के बारे में-

ताली बजाने से शरीर पर क्या असर होता?

netmeds.com की रिपोर्ट के मुताबिक, ताली बजाना एक तरह की हल्की शारीरिक गतिविधि है, जिसमें हाथों, कलाई और बाजुओं की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं. लगातार ताली बजाने से हाथों की मूवमेंट बढ़ती है और शरीर कुछ समय के लिए एक्टिव रहता है. खासतौर पर लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों के लिए ऐसी हल्की गतिविधियां दिनभर की निष्क्रियता को थोड़ा कम कर सकती हैं.

क्लैपिंग एक्सरसाइज में आमतौर पर दोनों हथेलियों को एक-दूसरे से मिलाकर लयबद्ध तरीके से ताली बजाई जाती है. इसे कुछ लोग सुबह या शाम कुछ मिनटों के लिए करते हैं.

क्या ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है?

ताली बजाने के दौरान हाथों की लगातार गतिविधि से उस हिस्से में रक्त प्रवाह बढ़ सकता है. लेकिन, यह दावा करना कि सिर्फ 10 मिनट ताली बजाने से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन काफी बेहतर हो जाएगा या किसी बीमारी का इलाज हो जाएगा, वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है. फिर भी, यह एक आसान एक्टिविटी है जिसे रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक डेस्क पर बैठते हैं, बीच-बीच में हाथ-पैर चलाना और थोड़ी देर एक्टिव रहना फायदेमंद हो सकता है.

तनाव और मूड पर भी पड़ सकता है असर

लयबद्ध गतिविधियां और थोड़ी देर शारीरिक मूवमेंट कुछ लोगों को रिलैक्स महसूस करा सकती हैं. ताली बजाते समय ध्यान एक ही गतिविधि पर केंद्रित करने से माइंडफुलनेस जैसा अनुभव भी हो सकता है. इससे तनाव और बेचैनी कम महसूस हो सकती है, हालांकि इसे तनाव या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का उपचार नहीं मानना चाहिए.

कैसे करें क्लैपिंग एक्सरसाइज?

इसके लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती. आराम से बैठकर या खड़े होकर दोनों हथेलियों को सामने रखें और हल्की ताकत के साथ ताली बजाएं. शुरुआत कुछ मिनटों से करें और शरीर सहज महसूस करे तो समय धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं. बहुत तेज या जोर से ताली बजाने से हथेलियों, कलाई या उंगलियों में दर्द हो सकता है.

क्या सिर्फ ताली बजाना एक्सरसाइज की जगह ले सकता है?

बिलकुल नहीं… रोजाना ताली बजाना एक हल्की गतिविधि हो सकती है, लेकिन यह वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या नियमित एक्सरसाइज का विकल्प नहीं है. स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद, संतुलित खान-पान और नियमित शारीरिक गतिविधि ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.