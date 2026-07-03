रोज सुबह खाली पेट खाने शुरू करें भीगे चने, इम्यूनिटी से लेकर दिल की सेहत भी रहेगी चकाचक! जानिए 5 बड़े फायदे

Health Tips: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना बड़ी चुनौती है. अगर आप दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज से करना चाहते हैं जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखे, तो भीगे हुए काले चने बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. भारतीय रसोई में आसानी से मिलने वाले ये छोटे-से दाने पोषण का खजाना माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, रातभर पानी में भिगोए गए चनों का सेवन सुबह खाली पेट करने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. हालांकि, यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं है और संतुलित आहार व स्वस्थ जीवनशैली का ही हिस्सा होना चाहिए. अब सवाल है कि आखिर, रोज भीगे चने खाने के क्या फायदे हैं? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

रोज खाली पेट भीगे चने खाने के फायदे

1. इम्यूनिटी बूस्ट करे: भीगे हुए चनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से सीमित मात्रा में इनका सेवन करने से शरीर संक्रमणों से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रह सकता है.

2. पाचन बेहतर करे: चनों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है. सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने से कब्ज की समस्या में राहत मिल सकती है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार-बार भूख लगने की संभावना कम होती है.

3. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद: भीगे हुए चनों में मौजूद घुलनशील फाइबर और पोटैशियम हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं. ये खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) को नियंत्रित रखने और रक्तचाप को संतुलित बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं, जिससे हृदय रोगों का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है.

4. वजन घटाने में मददगार: अगर आप वजन नियंत्रित करना चाहते हैं, तो भीगे हुए चने आपकी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग कम हो सकती है और कुल कैलोरी सेवन पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है.

5. एनर्जी बूस्ट करे: भीगे हुए चने आयरन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं. ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, मांसपेशियों के रखरखाव और दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक पोषण देने में मदद कर सकते हैं. सुबह इनका सेवन दिनभर सक्रिय महसूस कराने में भी सहायक हो सकता है.

इन बातों को रखें ध्यान

डाइटिशियन के अनुसार, भीगे हुए चनों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए. यदि आपको गैस, पेट फूलने, किडनी की बीमारी या किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर रहेगा. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद के साथ भीगे हुए चने आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का पौष्टिक हिस्सा बन सकते हैं.