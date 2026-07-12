प्रेग्नेंसी में गर्मी बढ़ा सकती डिहाइड्रेशन का खतरा! रोज पिएं ये 4 नेचुरल ड्रिंक्स, मां और शिशु दोनों रहेंगे हेल्दी

Summer Pregnancy Health Tips: गर्मियों की तेज धूप और बढ़ता तापमान शरीर से पानी तेजी से खींच लेते हैं. ऐसे में थोड़ी-सी लापरवाही भी डिहाइड्रेशन, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याओं की वजह बन सकती है. खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह मौसम अधिक सावधानी की मांग करता है. क्योंकि, शरीर में पानी की कमी मां और गर्भ में पल रहे शिशु, दोनों की सेहत को प्रभावित कर सकती है. इसलिए सिर्फ प्यास लगने पर ही नहीं, बल्कि पूरे दिन शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. अच्छी बात यह है कि केवल सादा पानी ही नहीं, बल्कि 4 नेचुरल ड्रिंक्स भी शरीर में पानी की कमी पूरी करने, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने और गर्मी से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में गर्भवती महिलाओं के लिए बेस्ट ड्रिंक्स कौन हैं? इस बारे में बता रही हैं डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

गर्मियों में गर्भवती महिलाओं की नेचुरल ड्रिंक्स

फलों का जूस: गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लोग कई तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. लेकिन फलों का जूस भी इसका बेहतर विकल्प है. बता दें कि, गर्मियों में मिलने वाले पानी से भरे फल जैसे तरबूज आदि का सेवन करना भी गर्भवती महिलाओं के शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. इसके नियमित सेवन से कई पोषक तत्व भी मिलते हैं.

नारियल पानी: गर्मियों में गर्भवती महिलाओं के लिए पानी के अलावा नारियल पानी बेहतर ऑप्शन है. इसके नियमित सेवन से शरीर में पानी की पूर्ति होने के साथ ही जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं. बता दें कि, नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट समेत कई पोषक तत्व होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए काफी लाभदायक होते हैं.

नींबू पानी: गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी होता है. हालांकि कई लोग सादा पानी पीने के लिए मुंह बनाने लगते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप नींबू पानी का सेवन करें. इसका सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है.

सब्जियों के जूस: गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए सब्जियों का जूस बेहतर विकल्प है. बता दें कि, खीरा, टमाटर समेत गर्मियों की कई सब्जियों में पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. पोषक तत्वों से भरी इन सब्जियों के जूस का सेवन करने से सेहत दुरुस्त रहती है. यदि आप चाहें तो इन सब्जियों के सलाद का भी सेवन किया जा सकता है.