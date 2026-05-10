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पेट की चर्बी को मोम की तरह गला देंगे ये बीज! हार्ट के लिए भी अमृत समान, ये 4 बड़े फायदे भी जान लीजिए

Flaxseed Health Benefits: बाहर का तला-भुना, तेल मसालेदार खाने के कारण लोगों में कब्ज और मोटापा बढ़ रहा है. मोटापे से पीड़ित लोग इससे निजात पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. लेकिन, आपको बता दें कि, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप कब्ज और मोटापा की समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 10, 2026 11:14:48 PM IST

पेट की चर्बी को गला देंगे ये बीज. (Canva)
पेट की चर्बी को गला देंगे ये बीज. (Canva)


Flaxseed Health Benefits: दुनियाभर में मोटापे से पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. इसका सबसे बड़ा कारण बदलती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान है. इसी का नतीजा है कि, आज लोगों में कब्ज (Constipation), अपच, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं. दरअसल, बाहर का तला-भुना, तेल मसालेदार खाने के कारण लोगों में कब्ज और मोटापा बढ़ रहा है. कई बार स्थिति ये हो जाती है की डॉक्टर के पास तक जाना पड़ जाता है. मोटापे से पीड़ित लोग इससे निजात पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. लेकिन, आपको बता दें कि, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप कब्ज और मोटापा की समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं. इसके लिए आपको अलसी के बीज का सेवन करना होगा. अब सवाल है कि आखिर, अलसी के बीज सेहत के लिए कैसे फायदेमंद? अलसी के बीज में कौन-कौन से जरूरी पोषक तत्व होते हैं? अलसी के बीज खाने से सेहत को क्या फायदे होंगे? आइए जानते हैं इस बारे में-

अलसी के बीज में मौजूद पोषक तत्व

हेल्थलाइन की में छपी एक खबर के मुताबिक, अलसी के बीज कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. अलसी के बीज में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं. इसमें फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड की अधिकता होती है. इसके अलावा अलसी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फोलेट आदि होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. आइए आज हम आपको अलसी के बीज से होने वाले फायदे बताते हैं.

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अलसी के बीज खाने के फायदे क्या हैं?

वजन घटाएं: वजन कम करने के लिए अलसी के बीज बेहद फायदेमंद हैं. इसके रोजाना सेवन से वजन घटाने में मदद मिलती है. अलसी के बीजों का सेवन पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को दूर करने और फैट को कम करने में बेहद लाभकारी हैं. अगर आप मोटापा की समस्या से परेशान हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं.

हार्ट को हेल्दी रखे: अलसी के बीज हार्ट के लिए बेहद लाभकारी होते हैं. यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा स्रोत हैं. इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी पाया जाता है. एक साथ दो तरह के फैटी एसिड का किसी एक फूड से मिलना मुश्किल होता है. लेकिन अलसी के बीज में ये दोनों पाए जाते हैं. ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और धमनियों में सूजन नहीं होने देते. जिससे हार्ट हेल्दी रहता है.

पाचन तंत्र ठीक करें: अलसी के बीज कब्ज, अपच और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह सूजन को कम करने में भी लाभकारी है. अलसी के बीज के तेल का सेवन करने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कारण बनता है. यह पेट की सेहत को दुरुस्त रखता है.

डायबिटीज कंट्रोल करे: डायबिटीज के मरीजों के लिए अलसी के बीज रामबाण हैं. शुगर के मरीजों को नियमित इसका सेवना करना चाहिए. इसमें कई ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं.

अलसी का सेवन करने का तरीका

अलसी का सेवन बेहद आसान. इसका चूर्ण बनाकर इसे खाना चाहिए. अलसी का चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीजों को सुखा लें इसके बाद उन्हें अच्छे से पीसकर चूर्ण बना लें. इस चूर्ण को आप सुबह-सुबह बिना कुछ खाए पिए खाली पेट गर्म पानी के साथ ले सकते हैं. आप अलसी के बीजों को चबाकर और दही में मिलाकर भी उपयोग में ला सकते हैं.

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