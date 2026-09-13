30-35 की उम्र के बाद खाएं ये 5 चीजें, चेहरे पर आएगी चमक और फिटनेस रहेगी बरकरार! एक्सपर्ट से जानें डाइट सीक्रेट

Fitness Tips: 30 की उम्र पार करते ही शरीर पहले जैसा साथ देना थोड़ा कम कर देता है. चेहरे पर बारीक झुर्रियां, थकान, जोड़ों में परेशानी, पाचन की गड़बड़ी और हर वक्त सुस्ती जैसी छोटी-छोटी समस्याएं धीरे-धीरे दस्तक देने लगती हैं. इसकी एक बड़ी वजह हमारी बदलती लाइफस्टाइल और खानपान भी हो सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि बढ़ती उम्र के असर को स्वस्थ आदतों और संतुलित डाइट के जरिए काफी हद तक संभाला जा सकता है. अगर आप भी 30-35 के बाद खुद को लंबे समय तक फिट, एक्टिव और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपनी प्लेट में कुछ पोषक चीजों को जगह देना फायदेमंद हो सकता है. फेमिली डाइट क्लीनिक लखनऊ, की क्लीनिकल डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव के मुताबिक, रोजमर्रा की डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करना शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करता है.

बढ़ती उम्र के साथ शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट जैसे पोषक तत्वों की जरूरत बनी रहती है. इसलिए केवल पेट भरने के बजाय ऐसी चीजों को डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, जो शरीर को अंदर से पोषण दें. आइए जानते हैं वे 5 चीजें, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

सेहतमंद रहने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

जूस: डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव बताती हैं कि, हेल्दी रहने के लिए सप्ताह में 3 दिन कोई भी जूस अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. चाहें वो ग्रीन जूस हो या एबीसी जूस (Apple, beetroot,carrot) हो. यह जूस ब्लड को अंदर से डिटॉक्स करेगा. साथ ही चेहरे पर ग्लो आएगा और एजिंग इफेक्ट्स कम होंगे. यही नहीं, लीवर, किडनी और आंतें भी डिटेक्ट होंगी. इसको पीने का समय अच्छा सुबह खाली पेट है.

मुनक्का-अंजीर: आमतौर पर 30-35 की उम्र के बाद डाइजेशन में कमजोरी आने लगती है. इससे बचने के लिए 1 हफ्ता अंजीर और 1 हफ्ता मुनक्का का सेवन करें. इसके लिए सुबह खाली पेट भीगे अंजीर या मुनक्का खाएं और पानी पीएं. ऐसा करने से शरीर में जमा गंदगी निकल जाती है और डाइजेशन ठीक होने लगता है. साथ ही कमजोरी भी दूर हो सकती है. हालांकि, आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक चीज का भी सेवन कर सकते हैं.

अदरक जूस: हेल्दी रहने के लिए किसी न किसी तरीके अदरक का जूस डाइट में में जरूर शामिल करें. ध्यान रहे कि इसका खाली पेट सेवन करना है. यह जूस शरीर की बंद नसों का काम करेगा. साथ ही इनडाइजेशन की समस्या भी दूर करेगा.

सीड्स: सेहतमंद रहने के लिए सीड्स को भी डाइट में शामिल करें. ऐसा करने से अनगिनत सेहत लाभ मिल सकते हैं. इसके लिए पहला जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. हार्ट का ब्लॉकेज खुलेगा, मल्टीबिटामिन की कमी पूरी होगी, एजिंग इफेक्ट कम होंगे. साथ ही बाल भी नहीं झड़ेंगे और डाइजेशन बेहतर होगा.

पपीता: 30 की उम्र पार करते ही कच्चा या पका किसी भी रूप में पपीते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. इसको सुबह-सुबह खाने से शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे. ब्लड साफ होगा, लीवर, किडनी आदि की भी सफाई होती है. साथ ही डाइजेशन भी ठीक रहेगा.