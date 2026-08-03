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शराब छोड़िए, ये 3 चीजें भी लिवर को कर सकती हैं बर्बाद! जवानी में ही बढ़ सकता फैटी लिवर का खतरा, ऐसे करें बचाव

Unhealthy Food For Liver: क्या आपको लगता है कि लिवर खराब होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ शराब है? अगर हां, तो अपनी डाइट पर एक बार फिर नजर डालने की जरूरत है. रोजाना की थाली में शामिल कुछ ऐसी चीजें, जिन्हें हम सामान्य समझकर खाते हैं, लंबे समय में लिवर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: August 3, 2026 7:40:15 PM IST

लिवर के लिए शराब की तरह घातक हैं ये चीजें. (AI)
लिवर के लिए शराब की तरह घातक हैं ये चीजें. (AI)


Unhealthy Food For Liver: क्या आपको लगता है कि लिवर खराब होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ शराब है? अगर हां, तो अपनी डाइट पर एक बार फिर नजर डालने की जरूरत है. रोजाना की थाली में शामिल कुछ ऐसी चीजें, जिन्हें हम सामान्य समझकर खाते हैं, लंबे समय में लिवर पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं. खासकर ज्यादा चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का लगातार अधिक सेवन फैटी लिवर और मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है. यही वजह है कि लिवर की सेहत के लिए सिर्फ शराब से दूरी बनाना ही काफी नहीं, बल्कि पूरी डाइट को संतुलित रखना भी जरूरी है.

बता दें कि, लिवर शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है. यह पोषक तत्वों के प्रोसेसिंग, पित्त बनाने, ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म और शरीर से कई अपशिष्ट पदार्थों को हटाने जैसे जरूरी काम करता है. इसलिए इसकी सेहत बिगड़ने पर पूरे शरीर पर असर पड़ सकता है.

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लिवर डैमेज का जोखिम बढ़ाता है ये वाला खाना

जंक फूड: लखनऊ की डाइटिशियन प्रीति पांडे के मुताबिक, बहुत ज्यादा तली-भुनी चीजें, जंक फूड और मीठा खाने से लिवर में चर्बी जमा हो सकती है, जिससे फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है. अगर आपको अपने लिवर को स्वस्थ रखना है, तो आपको इन चीजों से तौबा कर लेनी चाहिए.

चीनी का ज्यादा सेवन: ज्यादा चीनी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है. अधिक मात्रा में शुगर का सेवन करने से मोटापा और डायबिटीज समते कई बीमारियों का जोखिम बढ़ता है. बता दें कि, शक्कर युक्त पेय और खाद्य पदार्थ खाने से लिवर पर बोझ पड़ता है, जिससे इसके कार्य पर प्रभाव पड़ता है. 

प्रोसेस्ड फूड: इस फूड में कई तरह के केमिकल होते हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए डिब्बा बंद सब्ज़ियां, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, सॉसेज रोल या इससे बनी चीजों के सेवन से बचना चाहिए. बता दें कि, हेपेटोटॉक्सिक दवाएं लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए किसी भी दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए.

लिवर खराब होने के अन्य कारण

  • हेपेटाइटिस: मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल आदि की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है. 
  • विटामिन और मिनरल्स की कमी: कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी लिवर की बीमारी हो सकती है.
  • पॉल्यूशन: हवा और पानी में मौजूद प्रदूषक तत्व भी लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
  • हेपेटाइटिस बी और सी: ये वायरस लिवर की सूजन का कारण बन सकते हैं और लंबे समय तक रहने पर लिवर कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं.
  • नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD): इसका कारण अक्सर मोटापा होता है.

लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या करें

लिवर को हेल्दी रखने के लिए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम वसा वाले प्रोटीन से भरपूर आहार लें. शराब का सेवन कम से कम करें या बिल्कुल बंद कर दें. वजन कंट्रोल रखने के लिए नियमित व्यायाम करें. हेपेटाइटिस बी और सी के टीके लगवाएं और सबसे जरूरी कि, तनाव कम करें और  पर्याप्त नींद लें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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