हफ्ते में मात्र 2 दिन No Sugar Challenge, बदल जाएगी सेहत! इंसुलिन सेंसिटिविटी से लेकर एनर्जी तक मिलेगा फायदा

2 Day No Sugar Challenge: सोचिए, अगर आपको वजन घटाने या सेहत सुधारने के लिए हर दिन घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत न पड़े और शुरुआत सिर्फ हफ्ते के दो दिन चीनी से दूरी बनाकर हो जाए तो? सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असली सवाल है कि क्या सप्ताह में केवल दो दिन ‘No Sugar Challenge’ वाकई शरीर पर असर डाल सकता है?

पहली बात यह कि, No Sugar का मतलब फल, दूध या हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को छोड़ना नहीं, बल्कि मुख्य रूप से added/free sugar कम करना है. WHO के मुताबिक, फ्री शुगर में खाने-पीने की चीजों में मिलाई गई चीनी के अलावा शहद, सिरप और फलों के जूस में मौजूद शुगर भी शामिल होती है. वहीं, साबुत फल में मौजूद नेचुरल शुगर को इसी तरह नहीं देखा जाता है.

चीनी कम खाने के चौंकाने वाले फायदे

इंसुलिन पर पड़ेगा अच्छा असर: जब हम बार-बार मीठे पेय, मिठाइयां और शुगर वाली चीजें लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर बार-बार बढ़ता है. ऐसे खाद्य पदार्थों को कम करना कुल शुगर और कैलोरी सेवन घटाने में मदद कर सकता है. इससे लंबे समय में मेटाबॉलिक हेल्थ को फायदा मिल सकता है. हालांकि, सिर्फ हफ्ते में दो दिन चीनी छोड़ने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना निश्चित है, ऐसा साबित करने वाला मजबूत प्रमाण नहीं है. असली फायदा लगातार कम added sugar लेने से जुड़ा है. WHO भी फ्री शुगर को कुल दैनिक ऊर्जा के 10% से कम रखने की सलाह देता है और 5% से कम करने पर अतिरिक्त लाभ की बात करता है.

पोषण के साथ एनर्जी: मीठे ड्रिंक, मिठाइयां और sugary snacks अक्सर कम पोषण के साथ अतिरिक्त कैलोरी देते हैं. इनकी जगह दाल, साबुत अनाज, सब्जियां, फल, नट्स और प्रोटीन युक्त भोजन लेने से डाइट की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है. WHO भी स्वस्थ डाइट की नींव कम फ्री शुगर वाले minimally processed और unprocessed foods को मानता है.

वजन कंट्रोल करने में मदद: शुगर वाली चीजें अक्सर कैलोरी बढ़ाती हैं, खासकर जब उनकी मात्रा का पता नहीं चलता. WHO के अनुसार फ्री शुगर से मिलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा वजन बढ़ने में योगदान कर सकती है. इसलिए सप्ताह में दो दिन से शुरुआत करना लोगों को मीठे पेय और sugary snacks की आदत पहचानने और धीरे-धीरे कम करने में मदद कर सकता है.

दांतों के लिए भी फायदेमंद: बार-बार मीठा खाने की आदत दांतों में कैविटी का जोखिम बढ़ाती है. WHO ने फ्री शुगर कम करने की अपनी सिफारिश में दांतों की सड़न यानी dental caries को प्रमुख कारणों में शामिल किया है.

कैसे शुरू करें 2-Day No Sugar Challenge?

हफ्ते के कोई भी दो दिन चुनें. इन दिनों चीनी वाली चाय-कॉफी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस, कुकीज और sugary desserts से बचें. AHA भी added sugar के प्रमुख स्रोतों में sugary drinks, desserts, sweet snacks और मीठी चाय-कॉफी को शामिल करता है. लेकिन इसे ‘चीनी के दो दिन’ और बाकी पांच दिन खुलकर मिठाई खाने का लाइसेंस न बनाएं. सबसे बड़ा फायदा तभी मिलेगा जब इन दो दिनों से शुरुआत करके पूरे सप्ताह एडेड शुगर का सेवन धीरे-धीरे कम किया जाए.