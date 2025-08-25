पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?

Young girl DVT death pill : एक लड़की ने अपने पीरियड्स को रोकने के लिए कुछ हार्मोनल दवाइयों का सेवन कर लिया। जिसके बाद उसको डीप वेन थ्रोंबोसिस हो गया, इस बीमारी के कारण लड़की की जान चली गई। लड़की को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह दिया। 18 साल की उस लड़की की हालत काफी गंभीर थी। लेकिन लड़की के घरवालों ने उसे समय रहते अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, जिसके बाद अगली सुबह उसकी मौत हो गई।

कैसे हुई लड़की की मौत ?

दरअसल इस लड़की ने केवल पूजा में शामिल होने के लिए अपनी पीरियड को तीन दिन के लिए रोकने वाली हार्मोनल गोली का सेवन किया था। जिसके बाद जांघ में दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वह क्लिनिक पहुंची गई। डॉक्टरों ने जांच कि तो दर्द का कारण डीप वेन थ्रोम्बोसिस पाया गया। जांच पर डॉक्टर्स को पता लगा कि एक खून का थक्का जांघ से लेकर नाभि तक फैला हुआ था। जिसके बाद डॉ. विवेकानंद ने तत्काल इलाज की सलाह दी। लेकिन परिवार ने इलाज में लापरवाही कर दी। रात में लड़की सांस भी ठीक तरीके से नहीं ले पा रही थी। जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

कब होता है डीप पेन थ्रोंबोसिस ?

बता दें कि डीप पेन थ्रोंबोसिस तब होता है जब नसों में खून का थक्का जम जाता है। यह खासतौर पर पैरों में होता है। ये खतरनाक तब हो जाता है जब यह शरीर में चल रहा बल्ड फ्लो रोक देता है। यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। पीरियड्स को रोकने के लिए ली गईं दवाइयों के कारण इस बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पीड़ित मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद उसकी जान जा सकती है। यह तब होता है जब DVT फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसके कारण मरीज को सीने में तेज दर्द होने लगता है। इसके कारण सूजन, दर्द और घाव भी हो सकते हैं।

DVT अधिक खतरनाक कब होता है?

हार्मोनल contraceptive लेने वाली महिलाएं में खतरा



मोटापा, धूम्रपान, और अधिक बेड रेस्ट



गर्भावस्था और प्रसव के बाद



पारिवारिक हिस्ट्री से भी थ्रोंबोसिस हो सकता है

सब पूछेंगे सेहत और ग्लो का राज, अगर रोज करेंगे इस ड्रिंक का आगाज

DVT के लक्षण जाने यहां

जांघ में सूजन और दर्द

फेफड़ों में थक्के का जमा होना

छाती में तेज दर्द

सांस फूलना या बेहोशी