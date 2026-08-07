सिर्फ 15 मिनट की वॉक से दिल रहेगा जवान! कार्डियक अरेस्ट का खतरा हो सकता है कम, रिसर्च में सामने आई बड़ी बात

Heart Health Alert: क्या आप भी सोचते हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है? अगर हां, तो एक रिसर्च आपकी यह सोच बदल सकती है. अध्ययन के मुताबिक, रोजाना केवल 15 मिनट की तेज पैदल चाल भी हृदय स्वास्थ्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित रूप से की गई छोटी-सी शारीरिक गतिविधि न सिर्फ दिल को मजबूत बनाती है, बल्कि हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकती है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि किसी एक आदत से कार्डियक अरेस्ट का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली मिलकर जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं. आइए जानते हैं कि इस रिसर्च में क्या सामने आया और दिल को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

क्या कहती है रिसर्च?

हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि कम समय की नियमित शारीरिक गतिविधि भी हार्ट पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. तेज गति से पैदल चलने से रक्त संचार बेहतर होता है, दिल की कार्यक्षमता में सुधार आता है और शरीर की ऑक्सीजन उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है. इससे लंबे समय में हृदय रोगों का जोखिम कम हो सकता है.

15 मिनट की वॉक कैसे पहुंचाती है फायदा?

रक्तचाप नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है.

वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

ब्लड शुगर संतुलित रखने में सहयोग मिलता है.

तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है.

क्या सिर्फ वॉक ही काफी है?

अगर एक लाइन में कहें तो इसका जवाब है ‘नहीं’. हार्ट विशेषज्ञों के अनुसार, केवल पैदल चलना ही पर्याप्त नहीं है. बेहतर हृदय स्वास्थ्य के लिए इन आदतों को भी अपनाना जरूरी है-

संतुलित और पौष्टिक भोजन करें.

धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहें.

पर्याप्त नींद लें.

तनाव को नियंत्रित रखें.

नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

यदि डॉक्टर ने कोई दवा दी है, तो उसे समय पर लें.

किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

यदि परिवार में हार्ट रोग का इतिहास है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो नियमित वॉक के साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार जीवनशैली में बदलाव करना और समय-समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है.