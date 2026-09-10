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भोजन के बाद 100 कदम चलना या वज्रासन? खाना खाने के बाद क्या करें, एक्सपर्ट से जानें कौन-सा तरीका है ज्यादा असरदार

Walk or vajrasana after meal: भारी भोजन के बाद कुछ लोग वज्रासन में बैठना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ‘भोजन के बाद 100 कदम’ चलने को पाचन के लिए बेहतर मानते हैं. दोनों ही तरीके आसान हैं और इनके लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती. लेकिन सवाल है- डाइजेशन के लिए आखिर दोनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन है?

By: Lalit Kumar | Published: September 10, 2026 7:59:25 PM IST

Walk vs vajrasana after meal
Walk vs vajrasana after meal


Walk or vajrasana after meal: आजकल की जीवनशैली लोगों को बीमार करने के लिए काफी है. अगर खाना खत्म होते ही अगर आपका पहला काम सोफे पर बैठना या बिस्तर पर लेटना है, तो अपनी इस आदत को बदलने का समय आ गया है. खासकर भारी भोजन के बाद कुछ लोग वज्रासन में बैठना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ‘भोजन के बाद 100 कदम’ चलने को पाचन के लिए बेहतर मानते हैं. दोनों ही तरीके आसान हैं और इनके लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती. लेकिन सवाल है- डाइजेशन के लिए आखिर दोनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, भोजन के बाद हल्की शारीरिक गतिविधि पाचन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिहाज से उपयोगी हो सकती है. वहीं, वज्रासन भोजन के बाद आराम से बैठने का एक पारंपरिक योगासन है. हालांकि, किसी एक तरीके को सभी लोगों के लिए ‘सबसे असरदार’ कहना सही नहीं होगा. 

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भोजन के बाद 100 कदम चलने से क्या फायदा?

खाने के बाद हल्की गति से टहलना शरीर को एक्टिव रखने का आसान तरीका है. भोजन के बाद चलने से मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर में होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. कुछ शोधों में भोजन के बाद थोड़ी देर चलने को पोस्ट-प्रैंडियल यानी भोजन के बाद बढ़ने वाले ब्लड ग्लूकोज को कम करने से जोड़ा गया है.  इसलिए खासकर लंबे समय तक बैठे रहने वाले लोगों के लिए भोजन के बाद कुछ मिनट की हल्की वॉक उपयोगी आदत हो सकती है. 

ध्यान रखने वाली बात यह है कि ‘100 कदम’ कोई जादुई संख्या नहीं है. असल फायदा हल्की गतिविधि शुरू करने और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचने में है. 

वज्रासन क्यों माना जाता है फायदेमंद?

वज्रासन में घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठा जाता है.  योग परंपरा में इसे भोजन के बाद किया जाने वाला आसन माना जाता है.  इसमें व्यक्ति कुछ समय शांत बैठता है, जिससे भोजन के तुरंत बाद भागदौड़ करने के बजाय शरीर को आराम मिलता है. हालांकि, यह दावा कि वज्रासन सीधे तौर पर पाचन शक्ति को बहुत बढ़ा देता है या गैस-एसिडिटी जैसी हर समस्या को ठीक कर देता है, वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त प्रमाणित नहीं है. 

तो दोनों में से कौन बेहतर?

अगर आपका लक्ष्य खाने के बाद ब्लड शुगर को मैनेज करना और थोड़ी शारीरिक गतिविधि करना है, तो भोजन के बाद हल्की वॉक ज्यादा व्यावहारिक विकल्प है. वहीं, अगर आप आराम से बैठकर भोजन के बाद कुछ समय बिताना चाहते हैं और आपके घुटने स्वस्थ हैं, तो आरामदायक तरीके से वज्रासन किया जा सकता है. सबसे जरूरी बात है कि भोजन के तुरंत बाद तेज दौड़, कठिन एक्सरसाइज या भारी वर्कआउट न करें. हल्की वॉक पर्याप्त हो सकती है. 

किसे सावधानी रखनी चाहिए?

घुटने, कूल्हे या टखने की समस्या वाले लोगों के लिए वज्रासन असहज हो सकता है. वहीं चक्कर, कमजोरी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में भोजन के बाद चलने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है. 

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