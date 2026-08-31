Home > हेल्थ > खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!

खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!

Post Dinner Walk Benefits: खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाती है? यह सवाल आपका भी हो सकता है. अक्सर आपने देखा होगा कि, डायबिटीज पीड़ित भोजन करने के बाद ब्लड शुगर का लेवल जरूर चेक करते हैं. डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की खास वजह-

By: Lalit Kumar | Published: August 31, 2026 1:59:09 PM IST

blood sugar control tips
blood sugar control tips


Post Dinner Walk Benefits: खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाती है? यह सवाल आपका भी हो सकता है. अक्सर आपने देखा होगा कि, डायबिटीज पीड़ित भोजन करने के बाद ब्लड शुगर का लेवल जरूर चेक करते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, भारत में डायबिटीज से पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. इसीलिए भारत को डायबिटीज की राजधानी भी कहा जाता है. अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो जीवन भर साथ रहती है. अच्छी बात यह है कि, हेल्दी खानपान से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं.   

दरअसल, रात का खाना खाने के बाद अक्सर हमारा मन सीधे बिस्तर या सोफे पर जाने का करता है. लेकिन, अगर डिनर के बाद सिर्फ 10 मिनट की हल्की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो यह आदत ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है. खासकर खाना खाने के बाद बढ़ने वाली ब्लड शुगर यानी पोस्टप्रैंडियल ग्लूकोज स्पाइक को कम करने में हल्की वॉक उपयोगी हो सकती है. अब सवाल है कि आखिर, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ता है? इसे कंट्रोल करने का सही तरीका क्या है? इस बारे में बता रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल नोएडा के डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. बीके रॉय-

You Might Be Interested In

खाना खाने के बाद क्यों बढ़ती है ब्लड शुगर?

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट पचकर ग्लूकोज में बदलते हैं. इसके बाद ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ता है. सामान्य स्थिति में शरीर इंसुलिन की मदद से इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है. लेकिन डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों में यह प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं होती, जिससे खाने के बाद शुगर ज्यादा बढ़ सकती है. यही वजह है कि भोजन के बाद थोड़ी शारीरिक गतिविधि फायदेमंद मानी जाती है. मांसपेशियां सक्रिय होने पर वे ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगती हैं, जिससे पोस्ट-मी़ल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.

10 मिनट की वॉक कैसे करें?

इसके लिए जिम जाने या तेज एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. डिनर खत्म करने के थोड़ी देर बाद 10 मिनट की आरामदायक से मध्यम गति की वॉक शुरू की जा सकती है. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की सामग्री में भी खाने के बाद 5-10 मिनट की छोटी सैर को ब्लड ग्लूकोज पर सकारात्मक असर डालने वाली आदत बताया गया है. अगर शुरुआत में 10 मिनट लगातार चलना मुश्किल लगे तो इसे अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है. घर की छत, कमरे, गली या पार्क में भी यह वॉक की जा सकती है.

खाना खाने के तुरंत बाद या कुछ देर बाद?

रिसर्च में संकेत मिले हैं कि भोजन के आसपास, खासकर भोजन के बाद जल्दी की गई हल्की गतिविधि, पोस्टप्रैंडियल ग्लूकोज को कम करने में मदद कर सकती है. एक व्यवस्थित समीक्षा में भोजन के बाद एक्सरसाइज को भोजन से पहले की एक्सरसाइज और निष्क्रिय रहने की तुलना में ज्यादा प्रभावी पाया गया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खाना खत्म होते ही बहुत तेज चलना शुरू कर दें. आरामदायक गति से शुरुआत करना बेहतर है.

सिर्फ डायबिटीज मरीजों के लिए नहीं

डिनर के बाद थोड़ी देर टहलना केवल डायबिटीज वाले लोगों के लिए ही उपयोगी आदत नहीं है. स्वस्थ लोगों में भी पोस्ट-मी़ल ग्लूकोज स्पाइक को नियंत्रित करने में हल्की वॉक मदद कर सकती है. शोधों में भोजन के बाद हल्की वॉक से ग्लूकोज और इंसुलिन प्रतिक्रिया में कमी देखी गई है.

10 मिनट की आदत, बड़ा फायदा

सबसे खास बात यह है कि इसके लिए अलग से लंबा समय निकालना जरूरी नहीं. हर दिन डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक जैसी छोटी आदत लंबे समय तक सक्रिय रहने की दिनचर्या बनाने में मदद कर सकती है.

Tags: Health News Hindihealth tipshome-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026

इन 5 स्मार्टफोन में मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस

August 30, 2026

जब सुभाष घई और सलमान खान की हुई लड़ाई

August 30, 2026

T20 के सबसे बड़े रनवीर! पोलार्ड नंबर-1, जानें टॉप-5 में...

August 30, 2026

5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र

August 30, 2026

कितनी है चित्रांगदा सिंह की नेटवर्थ?

August 30, 2026
खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!
खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!
खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!
खाना खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ती है? Dinner के बाद अपनाएं बस 10 मिनट की यह आदत, धड़ाम होगा पारा!