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सिर्फ 10 मिनट का डांस और तनाव छूमंतर! तेजी से बढ़ने लगेगा ‘हैप्पी हार्मोन्स’, न्यूरोलॉजी रिसर्च का दावा

Dance for Stress Relief: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने सेहत को बिगाड़ कर रख दिया है. सुबह उठते ही काम का दबाव, ट्रैफिक की टेंशन, ऑफिस की डेडलाइन और लगातार मोबाइल स्क्रीन- आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव जैसे रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 10 मिनट डांस करके मूड को बेहतर किया जा सकता है, तो शायद आप भी इसे आजमाना चाहेंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 6:55:11 PM IST

Dance for Stress Relief
Dance for Stress Relief


Dance for Stress Relief: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने सेहत को बिगाड़ कर रख दिया है. सुबह उठते ही काम का दबाव, ट्रैफिक की टेंशन, ऑफिस की डेडलाइन और लगातार मोबाइल स्क्रीन- आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव जैसे रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 10 मिनट डांस करके मूड को बेहतर किया जा सकता है, तो शायद आप भी इसे आजमाना चाहेंगे. डांस सिर्फ मनोरंजन या फिटनेस का जरिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और दिमाग दोनों को सक्रिय करने वाली गतिविधि है. संगीत की धुन पर कुछ मिनट थिरकने से शरीर में ऐसे न्यूरोकेमिकल बदलाव हो सकते हैं, जो मूड और तनाव पर सकारात्मक असर डालते हैं. अब सवाल है कि आखिर, डांस से क्यों अच्छा महसूस होता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

डांस से क्यों अच्छा महसूस होता है?

न्यूज मेडिकल लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब हम डांस करते हैं तो शरीर लगातार मूव करता है. इससे हृदय की धड़कन बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिमाग भी सक्रिय होता है. एक्सरसाइज के दौरान शरीर एंडोर्फिन जैसे रसायन रिलीज करता है, जिन्हें अक्सर ‘फील-गुड’ केमिकल कहा जाता है. इसके अलावा शारीरिक गतिविधि तनाव और चिंता से जुड़े लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकती है.

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डांस की खासियत यह है कि इसमें एक्सरसाइज के साथ संगीत और भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल हो जाता है. पसंदीदा गाने पर डांस करने से व्यक्ति का ध्यान कुछ समय के लिए परेशानियों से हट सकता है और मूड हल्का महसूस हो सकता है.

10 मिनट भी हो सकते हैं फायदेमंद

यह जरूरी नहीं कि डांस का फायदा उठाने के लिए आपको घंटों डांस करना पड़े. 10 मिनट की तेज या मध्यम गति वाली डांसिंग भी शरीर को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त शुरुआत हो सकती है. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए यह एक आसान विकल्प हो सकता है.

आप घर में अपनी पसंद का गाना लगाकर 2-3 मिनट वार्मअप से शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद लगातार कुछ मिनट अपनी सुविधा के अनुसार डांस करें. अंत में धीमी गति से मूव करते हुए शरीर को रिलैक्स करें.

‘हैप्पी हार्मोन्स’ का क्या है कनेक्शन?

डांस के दौरान एंडोर्फिन के साथ डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़े बदलाव भी मूड और खुशी की अनुभूति में भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि इन्हें सीधे-सीधे ‘हैप्पी हार्मोन्स’ कहना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि इनमें से कई न्यूरोट्रांसमीटर हैं, हार्मोन नहीं.

यही वजह है कि संगीत के साथ डांस करने के बाद कई लोगों को ज्यादा ऊर्जा, खुशी और मानसिक राहत महसूस होती है. डांस सामाजिक गतिविधि के रूप में किया जाए तो जुड़ाव और सकारात्मक भावनाओं का फायदा और बढ़ सकता है.

तनाव घटाने का आसान तरीका

तनाव कम करने के लिए डांस को अपनी दिनचर्या में छोटे ब्रेक की तरह शामिल किया जा सकता है. सुबह, शाम या काम के बीच 10 मिनट का डांस आपको स्क्रीन से दूर कर शरीर को सक्रिय करने का मौका देता है. नियमित शारीरिक गतिविधि नींद और ओवरऑल मूड के लिए भी फायदेमंद हो सकती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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