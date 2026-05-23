पेट की झूलती चर्बी गला देगा यह पौधा! कमजोरी दूर करने में नंबर-1, ये 10 बड़े फायदे जान हो जाएंगे हैरान

Apamarg Health Benefits: हमारे आसपास तमाम ऐसे पेड़-पौधे, खरपतवार हैं, जिनका आयुर्वेद दवा बनाने में इस्तेमाल करता है. इनकी जानकारी न होने से हम इनका लाभ नहीं ले पाते हैं. आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो सिर से लेकर पांव तक औषधीय गुणों से भरा है. इसका तना, पत्ती, बीज, फूल और जड़ यानी पौधे का हर हिस्सा औषधि है. जी हां, इस पौधे को अपामार्ग या चिरचिटा (Chaff Tree) या फिर लटजीरा के नाम से जानते हैं. बता दें कि, अपामार्ग का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है यह गांवों में अधिक मिलता है. इसे बोलचाल की भाषा में आंधीझाड़ा भी कह देते हैं. इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेमी. होती है. अब सवाल है कि आखिर, अपामार्ग कितने तरह का होता है? चिरचिटा के सेहत लाभ क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

अपामार्ग कितने तरह का होता है?

आमतौर पर लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं. सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं. इसके फल चपटे होते हैं. वहीं, लाल अपामार्ग (RedChaff Tree) का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल-लाल रंग के दाग होते हैं. इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं. दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है फिर भी सफेद अपामार्ग(White chaff tree) श्रेष्ठ माना जाता है.

चिरचिटा या अपामार्ग के 10 बड़े फायदे

पेट का लटकना: चिरचिटा (अपामार्ग) की जड़ 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम या जड़ का काढ़ा 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह-शाम कालीमिर्च के साथ खाना खाने से पहले पीने से आमाशय का ढीलापन में कमी आकर पेट का आकार कम हो जाता है.

बवासीर: अपामार्ग की 6 पत्तियां, कालीमिर्च 5 पीस को जल के साथ पीस छानकर सुबह-शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ हो जाता है और उसमें बहने वाला रक्त रुक जाता है. वहीं, खूनी बवासीर पर अपामार्ग की 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस-छानकर 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाना गुणकारी हैं.

मोटापा: अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावलों के समान भात या खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए. इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे-धीरे घटने भी लगेगी.

मलेरिया: अपामार्ग के पत्ते और कालीमिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें, फिर इसमें थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें. जब मलेरिया फैल रहा हो, उन दिनों एक-एक गोली सुबह-शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करें. इससे ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा.

पित्त की पथरी: पित्त की पथरी में चिरचिटा की जड़ आधा से 10 ग्राम कालीमिर्च के साथ या जड़ का काढ़ा कालीमिर्च के साथ 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह-शाम खाने से पूरा लाभ होता है. काढ़ा अगर गर्म-गर्म ही खायें तो लाभ होगा.

गठिया रोग: अपामार्ग (चिचड़ा) के पत्ते को पीसकर, गर्म करके गठिया में बांधने से दर्द व सूजन दूर होती है.

यकृत का बढ़ना: अपामार्ग का क्षार मठ्ठे के साथ एक चुटकी की मात्रा से बच्चे को देने से बच्चे की यकृत रोग के मिट जाते हैं.

लकवा: एक ग्राम कालीमिर्च के साथ चिरचिटा की जड़ को दूध में पीसकर नाक में टपकाने से लकवा या पक्षाघात ठीक हो जाता है.

कमजोरी: अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें. 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह-शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है.

सिर में दर्द: अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर होता है.

(Disclaimer: इस लेख में केवल सामान्य जानकारियां दी गई हैं. हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि किसी आयुर्वेदिक उपाय को अपनाने से पहले योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूरी है.)