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सेहत का खजाना छिपाए बैठी है यह सब्जी! पाचन तंत्र दुरुस्त रखने में नंबर वन, बीपी से शुगर तक भी रहती कंट्रोल

Benefits Of Taro Root: अरबी की सब्जी… नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, तो कुछ लोग नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं. लेकिन सच मानिए, यह साधारण सी दिखने वाली सब्जी अपने अंदर सेहत का खजाना छुपाए बैठी है. अगर आप सोचते हैं कि अरबी सिर्फ स्वाद के लिए खाई जाती है, तो थोड़ा ठहरिए. यह आपकी सेहत की भी सच्ची साथी है. आइए आपको बताते हैं अरबी कैसे शरीर को फायदा पहुंचा सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: June 21, 2026 3:22:06 PM IST

सेहत के लिए फायदेमंद है यह सब्जी. (AI)
सेहत के लिए फायदेमंद है यह सब्जी. (AI)


Benefits Of Taro Root: अरबी की सब्जी… नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, तो कुछ लोग नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं. लेकिन सच मानिए, यह साधारण सी दिखने वाली सब्जी अपने अंदर सेहत का खजाना छुपाए बैठी है. मिट्टी के भीतर उगने वाली यह कंद वाली सब्जी जितनी देसी है, उतनी ही दमदार भी. अरबी, जिसे अंग्रेज़ी में Taro Root कहा जाता है, अपने अलग स्वाद और खास बनावट के लिए जानी जाती है. यह न तो पूरी तरह आलू जैसी होती है और न ही किसी दूसरी सब्जी जैसी. यही वजह है कि इसकी सूखी मसालेदार सब्जी हो या ग्रेवी वाली, हर रूप में इसका स्वाद दिल जीत लेता है. कई जगहों पर इसके पत्तों से भी लाजवाब पकवान बनाए जाते हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं.

अगर आप सोचते हैं कि अरबी सिर्फ स्वाद के लिए खाई जाती है, तो थोड़ा ठहरिए. यह आपकी सेहत की भी सच्ची साथी है. आयुर्वेद के अनुसार अरबी पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. पेट की समस्याएं, गैस या वात की परेशानी. इन सब में यह राहत पहुंचाने का काम करती है. यही कारण है कि अक्सर इसकी सब्जी में अजवाइन डाली जाती है, जिससे यह और भी हल्की और पचने में आसान हो जाती है. आइए आपको बताते हैं अरबी कैसे आपके शरीर को फायदा पहुंचा सकती है.

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अरबी की सब्जी खाने के फायदे

पाचन तंत्र सुधारे: कब्ज एक ऐसी बीमारी है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं. पेट की इस बीमारी के कारण लोगों का खान-पान तक बदल जाता है. अरबी खाने से कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिलता है. अरबी के कंद का काढ़ा बनाकर पिएं. इससे कब्ज की परेशानी ठीक होती है.

सिर दर्द में राहत: गर्मी के मौसम में कई लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है. आरबी की सब्जी खाने से सिर दर्द से आराम मिलता है. अरबी कन्द के रस में छाछ या दही मिलाकर उसका सेवन करें. इसे पीने से सिर दर्द से आराम मिलता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल करे: अरबी खाने से शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है. डायबिटीज रोगियों में अपनी डाइट में अरबी को जरूर शामिल करना चाहिए.

बीपी कंट्रोल करे: हाई ब्लड प्रेशर के चलते कई अन्य प्रकार के रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है. आप हाई ब्लडप्रेशर को अरबी के इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं. ऐसे में अरबी की सब्जी का सेवन करें. इसे खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने से हार्ट भी स्वस्थ रहता है.

कान बहने में राहत: कान बहने या कान के दर्द में भी अरबी का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में अरबी के पत्ते के रस की 2 बूंद कान में डालें. इससे न सिर्फ कान बहना रुक जाता है, बल्कि कान का दर्द भी ठीक हो जाता है.

आंखों की रोशनी बढ़ाए: अरबी के पत्तों और कन्द की सब्जी बनाकर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है. साथ की आंखों की कई प्रकार की समस्याओं में भी राहत मिलती है.

सूजन दूर करे: अरबी के गुण से सूजन की समस्या ठीक की जा सकती है. अरबी के पत्ते और इसकी डंडियों का रस निकालकर, उसमें मनक मिलकार इसका लेप करने से गांठों और मांसपेशियों की सूजन ठीक होती है.

अनिद्रा से बचाए: नींद न आने की परेशानी में अरबी के पत्तों और कन्द का साग बनाकर खाएं. इससे अनिद्रा की परेशानी काफी हद तक ठीक हो जाती है.

बाल झड़ने से रोके: आयुर्वेद के अनुसार, अरबी खाने से बालों का झड़ना रुक सकता है. अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो अरबी के कंद का रस निकालकर उससे सिर पर मालिश करें. इससे बालों का गिरना बंद हो जाता है.

कमजोरी दूर करे: शारीरिक कमजोरी वाले लोग अरबी का सेवन कर सकते हैं. अरबी के छोटे कन्दों को भूनकर उसका भर्ता बना लें. इसका सेवन करने से शरीर स्वस्थ होता है और कमजोरी दूर होती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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