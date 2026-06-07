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भारतीय खाने के गुणवत्ता परीक्षण में 6 में से 1 नमूना फेल! दूध से लेकर मसालों तक, सब ने किया विश्वासघात

वित्त वर्ष 26 में परीक्षण किए गए लगभग हर छह खाद्य नमूनों में से एक सुरक्षा और गुणवत्ता जांच में विफल रहा है. दूध, मसाले, ओट्स जैसे कई पदार्थों के जब अलग-अलग ब्रांड्स का सैंपल जांच किया गया, तो ज्यादातर नमूने मिलावट वाले थे.

By: Shivangi Shukla | Published: June 7, 2026 3:55:19 PM IST

भारतीय खाने के गुणवत्ता परीक्षण में 6 में से 1 नमूना फेल
भारतीय खाने के गुणवत्ता परीक्षण में 6 में से 1 नमूना फेल


हम लोग हर रोज दूध, चीनी, मसाले, बिस्किट, चिप्स जाने कितनी ही खाने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. लाखों भारतीयों के लिए ये रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं. लेकिन जब इन खाद्य-वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है तो ये फेल हो जाते हैं. 

वित्त वर्ष 2026 के भारत के नवीनतम खाद्य सुरक्षा आंकड़े बताते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर उत्पाद मिलावटी हैं. एक ओर जहाँ दुनिया 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है. भारत में परीक्षण किए गए लगभग हर छह खाद्य नमूनों में से एक सुरक्षा और गुणवत्ता जांच में विफल रहा.

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लगभग हर चीज में है मिलावट

ऑरिगा रिसर्च के प्रबंध निदेशक डॉ. सौरभ अरोरा का कहना है कि दूध, पनीर, अनाज, दालें और यहां तक ​​कि स्वास्थ्यवर्धक स्नैक आइटम जैसे उत्पाद भी मिलावट और संदूषण की बढ़ती रिपोर्टों के बीच चिंता का विषय बन गए हैं. पैकेटबंद वस्तुओं के अलावा रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाले फल और सब्जियां भी इससे अछूते नहीं हैं. आपने लौकी में इंजेक्शन देना और भिंडी, परवल आदि को ताजा दिखाने के लिए हरा रंग मिलाने जैसी खबर तो सुनी ही होगी, लेकिन मिलावट का यह धंधा इससे कहीं ज्यादा है. अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक उपभोक्ता ने दिखाया था किएक प्रतिष्ठित ब्रांड से मंगाए गए अंडे के अंदर से प्लास्टिक जैसा पदार्थ निकला है. अरोरा ने कहा, “उत्पादकों, उत्पादकों, पैकरों, नियामकों और उपभोक्ताओं सहित संपूर्ण खाद्य प्रणाली को विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए मिलकर काम करना होगा.”

असुरक्षित भोजन से हो रहा नुकसान 

खाद्य पदार्थों में मिलावट से आर्थिक नुकसान तो काफी होता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे होने वाला मानवीय नुकसान इससे भी कहीं अधिक है. डॉ. एलएच हीरानंदानी अस्पताल में आंतरिक चिकित्सा और मेटाबॉलिस्म चिकित्सक के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. विमल पाहुजा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि दूषित भोजन के कारण वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 60 करोड़ बीमारियाँ और 420,000 मौतें होती हैं.”
भारत में, मिलावटी खाने के कारण खाद्य विषाक्तता (food poisoning) और पाचन संबंधी विकारों से लेकर यकृत क्षति, तंत्रिका संबंधी स्थितियों और हानिकारक पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जुड़ी दीर्घकालिक बीमारियों तक होते हैं.

उपभोक्ता क्या कर सकते हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि असुरक्षित भोजन के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति उपभोक्ता ही हैं. सैफी अस्पताल के मुख्य आहार विशेषज्ञ तहसीन सिद्दीकी खरीदारों को सलाह देते हैं कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही भोजन खरीदें और उत्पाद लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें निर्माण तिथियां, समाप्ति तिथियां, सामग्री सूची और एलर्जी संबंधी घोषणाएं शामिल हैं.” इसके अलावा उपभोक्ताओं को पैकेजिंग की क्षति की जांच करनी चाहिए, खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तुरंत रेफ्रिजरेट करना चाहिए, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और रसोई में स्वच्छता के अच्छे तौर-तरीकों का पालन करना चाहिए. यदि भारत एक सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहता है, तो पूरी मूल्य श्रृंखला में मजबूत शासन और जवाबदेही आवश्यक है.

Tags: Food Adulterationhealth
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