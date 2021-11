नई दिल्ली. देश में कोरोना मामलों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है, हालांकि कोरोना के संक्रमित मरीज़ अब बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं. ऐसे बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका से सामने आए कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रोन ( Omicron ) ने अपनी दहशत दिखाना शुरू कर दिया है. दक्षिणी अफ्रीका के कीच नागरिक जब भारत लौट तो वे कोरोना संक्रमित पाए गए. हालांकि दोनों ही मरीजों में कोरोना के नए वैरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन नए वायरस ने देश को एक बार फिर डरा दिया है. लोगों के बीच इस बात को लेकर आशंका तेज़ हो गई है कि क्या यह नया वैरिएंट कोरोना के पिछले वैरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है. इसे लेकर सरकार भी अब सख्त रुख अपना रही है.

दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद सरकार ने सख्ती बरतती नज़र आ रही है. बीते दिन, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विदेश की यात्रा करने वालों के लिए कई नियम लागू किए थे, जिसके तहत कंट्री एट रिस्क से आने वालों के लिए जांच करवाना और अपने 15 दिन की ट्रेवल हिस्ट्री का ब्यौरा देना आवश्यक कर दिया गया है.

Ministry of Home Affairs extends the validity of COVID19 containment measures, issued by the Ministry of Health and Family Welfare in its advisory dated September 21, 2021, till December 31, 2021.

— ANI (@ANI) November 30, 2021