नई दिल्ली. नये कोरोना वैरिएंट ओमिक्रॉन ने अपनी रफ़्तार और तेज़ कर ली है, दिल्ली में ओमिक्रॉन के दो नए मामले सामने आए हैं. राजधानी में अब ओमिक्रॉन के कुल 24 मामले हैं. इसके साथ ही, देशभर में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 155 हो गई है.

Two new #Omicron cases reported in Delhi, case tally rises to 24, says Delhi Health Department

Out of these 24 patients, 12 have been discharged and 12 are under treatment, adds the Health department.

— ANI (@ANI) December 20, 2021