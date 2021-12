महाराष्ट्र. New Corona Guidelines in Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर को राज्य सरकार ने नए कोरोना दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत, महाराष्ट्र में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. इस दौरान, एक जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

Maharashtra govt announces new COVID guidelines -Gathering of more than 5 persons in public places across the state prohibited from 9pm-6 am, only 100 people allowed in indoor weddings & not more than 250 in outdoor weddings;50% capacity for gyms, spa, hotel, theater &cinema hall pic.twitter.com/2YagolDWf6

— ANI (@ANI) December 24, 2021