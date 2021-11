मुंबई. देश में कोरोना मामलों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है, हालांकि कोरोना के संक्रमित मरीज़ अब बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं. ऐसे बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका से सामने आए कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रोन ने अपनी दहशत दिखाना शुरू कर दिया है. दक्षिणी अफ्रीका के कीच नागरिक जब भारत लौट तो वे कोरोना संक्रमित पाए गए. हालांकि दोनों ही मरीजों में कोरोना के नए वैरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन नए वायरस ने देश को एक बार फिर डरा दिया है. वैश्विक स्तर पर कोरोना के नए वैरिएंट के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है, ओमिक्रॉम का डर भारत में भी देखने को मिल रहा है. जिसके चलते सरकार अपने लिए गए फैसलों ( Mumbai Schools Closed ) पर विचार करने के लिए मजबूर हो गई है.

Mumbai | Schools for classes 1-7 will now reopen from December 15, instead of December 1, in view of the emergence of #Omicron variant of COVID19 in the world: Brihanmumbai Municipal Corporation

— ANI (@ANI) November 30, 2021