नई दिल्ली. Corona advisory देशभर में जहां एकओर कोरोना और ओमिक्रॉन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. वही दूसरी ओर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सोमवार को कोविड सैंपल टेस्टिंग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है. मेडिकल कॉउन्सिल ने कहा कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को तब तक टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक उनमें इसके सिम्प्टम ना हो या हाई रिस्क ना हो.

आईसीएमआर ने कहा कि घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों या अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए मरीजों को टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है. हलाकि जिन लोगों को डिस्चार्ज के बाद खांसी, बुखार, गले में खराश या स्वाद या गंध की कमी और अन्य कोविड-19 के सिप्टम हो उन्हें ही केवल पुनः टेस्ट की जरूरत है. इसके अलावा आईसीएमआर ने कहा कि जो व्यक्ति 60 साल से अधिक उम्र के है या जिन्हें स्वास्थ्य से जुडी समास्यां है, उन्हें दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत है. बता दें बीते 24 घंटो में कोरोना वायरस के 1,79,723 नए मामले सामने आने के साथ 46,569 लोग ठीक हुए और 146 लोगों की कोरोना से मौत हुई है.

In fresh advisory for testing COVID samples, ICMR says contacts of COVID patients do not need testing unless identified as high risk based on age or comorbidities pic.twitter.com/iv3TmH0yHs

— ANI (@ANI) January 10, 2022