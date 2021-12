पश्चिम बंगाल, Gangasagar Mela: ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगासागर मेले के आयोजन पर रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है. ममता ने उल्टा विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जब बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौर में कुंभ मेले का आयोजन किया जा सकता है तो फिर गंगासागर मेले का क्यों नहीं.

They (Central govt) are only worried about Ganga Sagar, they should think of Kumbh Mela. We can't stop people coming to Ganga Sagar Mela from UP, Bihar and other parts of the country. Those who come here will follow COVID19 protocols: West Bengal CM Mamata Banerjee at Ganga Sagar pic.twitter.com/h8BhAVBSFb

— ANI (@ANI) December 30, 2021