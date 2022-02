केरल, Corona In Kerala: केरल में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही लेकिन दक्षिणी राज्यों में कोरोना अब भी अपना पाँव पसार रहा है. बीते 24 घंटों में केरल में कोरोना के 52,199 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 29 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसेज़ की संख्या 3,77,823 हो गई है, वहीं मौतों का कुल आंकड़ा 56,100 हो गया है.

Kerala reports 52,199 new #COVID19 cases, 41,715 recoveries & 29 deaths in last 24 hrs. 136 deaths which were not added due to lack of documents, & 335 deaths were added to covid death list as per new guidelines of central govt. Active cases 3,77,823.Death toll 56,100: State Govt

— ANI (@ANI) February 2, 2022