केरल, Corona in Kerala: एक ओर जहाँ राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है वहीं, दूसरी ओर एकाएक केरल में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है. 24 घंटों में केरल में कोरोना के 28,481 नए केस सामने आए हैं, जबकि 39 मौते हुई हैं.

Kerala reports 28,481 new #COVID19 cases and 7,303 recoveries and 39 deaths. Active cases 1,42,512

83 deaths added as per the new guidelines of the Central government. Total death toll 51,026: State Government

— ANI (@ANI) January 18, 2022