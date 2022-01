केरल, Corona in Kerala: दक्षिण भारत में इस समय कोरोना के मामले फूल स्पीड से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, एक ओर जहाँ कर्णाटक में कोरोना के मामले 40,000 के पार हो गए हैं तो वहीं केरल में बीते 24 घंटों में कोरोना के 34,199 नए केस सामने आए हैं, जबकि राज्य में 49 मौतें हुई हैं. बीते दिन केरल में कोरोना के 28,481 नए केस सामने आए थे और 39 मौते हुई थी, बुधवार को केरल में कोरोना के मामले और मौतों का आंकड़ें दोनों में बढ़त देखने को मिल रही है.

कर्नाटक में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 40 हजार नए मामले सामने आए हैं, इसके साथ ही अकेले बेंगलुरु में 24 हज़ार नए केस आए हैं, जबकि बीते दिन राज्य में कोरोना के 41,457 मामले आए थे और बेंगलुरु में 25 हज़ार केस आए थे. इसके साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 18.80% हो गया है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के हेड ऑफ इमरजेंसीस डॉ. माइकल रयान ने कोरोना पर कहा कि वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वैक्सीनेशन और दवाओं की मदद से इस महामारी से निजाद पाया जा सकता है. माइकल रयान ने आगे कहा कि जिस गति से दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर आगे भी इसी गति से काम होता रहा तो इस साल यह महामारी खत्म हो जाएगी.

Kerala reports 34,199 new COVID19 cases, 8,193 recoveries and 49 deaths in last 24 hours; Active caseload at 1,68,383

Death toll: 51,160

85 deaths added to death toll as per guidelines of Central government

