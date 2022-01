नई दिल्ली, Corona in Delhi: राजधानी दिल्ली में एक ओर कोरोना के केसेज़ में कमी आ रही है तो वहीं दूसरी और राजधानी में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के 6028 नए केस सामने आए जबकि इस दौरान 31 मौतें हो गई. बता दें कि बीते दिन भी राजधानी में कोरोना से 30 लोगों ने दम तोड़ा था. गौरतलब है, शनिवार से ही राजधानी में मौतों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है. राजधानी में कोरोना के केसेज़ में कमी आने से टेस्टिंग कम होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही राजधानी में पॉजिटिविटी रेट घटकर 10. 55 % हो गया है. राजधानी में कोरोना के मामलों में गिरावट देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पाबंदियों में ढील देने के भी संकेत दिए हैं.

Discharges exceed new cases for the first time in third wave:

◾New cases in State: 41,400

◾New cases in B'lore: 19,105

◾Positivity rate in State: 26.70%

◾Discharges: 53,093

◾Active cases State: 3,50,742 (B'lore- 212k)

◾Deaths:52 (B'lore- 19)

◾Tests: 1,55,054#COVID19

