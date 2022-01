कर्नाटक, Corona Cases in Karnataka: राजधानी दिल्ली और मुंबई में कोरोना की मामूली राहत के बाद अब इस वायरस का कहर दक्षिण भारतीय राज्यों में देखने को मिल रहा है. कर्नाटक में फूल स्पीड से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. बीते 24 घंटों में कर्नाटक में कोरोना के 48,049 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले बंगलुरु से कोरोना के 29,068 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 19.23% हो गया है.

Weekend curfew imposed from Friday 10 pm to Monday 5 am in the State is herewith withdrawn. Night Curfew will continue to be imposed from 10 pm to 5 am in the entire state as per existing guidelines on all days. All other restrictions will continue: Govt of Karnataka pic.twitter.com/c9F5JPSfFK

