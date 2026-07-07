35-40 की उम्र के बाद बोन डेंसिटी की जांच क्यों जरूरी, किन परेशानियों का बढ़ता है खतरा, कैसे करें बचाव

Health News: जैसे-जैसे लोग 40 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, शरीर में छोटे-छोटे बदलाव आने लगते हैं—जिनमें से कुछ का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि वे दैनिक गतिविधियों को प्रभावित न करें या असुविधा का कारण न बनें. इस आयु वर्ग में स्वास्थ्य का एक सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे उपेक्षित पहलू हड्डियों का स्वास्थ्य है. हड्डियां शरीर की संरचना होती हैं, और इनका कमजोर होना जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है.

40 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उम्र के साथ हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं. हड्डियों के कमजोर होने के लक्षणों में पीठ दर्द, कद में कमी या बार-बार फ्रैक्चर होना शामिल हो सकते हैं. समय रहते जागरूकता, स्वस्थ आदतें और समय पर चिकित्सा सलाह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और भविष्य में होने वाली जटिलताओं को कम करने में सहायक होते हैं.

कई अस्थि संबंधी समस्याएं 40 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती हैं या बिगड़ जाती हैं. ऐसी समस्याएं आमतौर पर धीरे-धीरे विकसित होती हैं और गंभीर होने तक इनका पता नहीं चल पाता. कुछ सबसे आम समस्याएं इस प्रकार हैं:-

ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस

इन स्थितियों की एक विशेषता हड्डियों का कम घनत्व है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, मुख्य रूप से कूल्हों, रीढ़ की हड्डी और कलाई में.

अपक्षयी संयुक्त रोग

( ऑस्टियोआर्थराइटिस) : आमतौर पर घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी में होने वाली यह समस्या उपास्थि के टूटने और लंबे समय तक जोड़ों में दर्द का कारण बनती है.

डिस्क का क्षरण और रीढ़ की हड्डी के विकार

बढ़ती उम्र के कारण रीढ़ की हड्डी में होने वाले बदलाव पीठ दर्द, अकड़न और गतिशीलता में कमी का कारण बन सकते हैं.

कंधे में दबाव और रोटेटर कफ विकार

बार-बार एक ही तरह की हरकत करने या वर्षों से गलत मुद्रा में बैठने के कारण होने वाली टूट-फूट के परिणामस्वरूप ये समस्याएं अधिक बार होने लगती हैं.

तनाव फ्रैक्चर

हड्डियों की लचीलापन कम होने के कारण 40 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों में ये छोटी दरारें अधिक आसानी से विकसित हो जाती हैं और धावकों या कम कैल्शियम या विटामिन डी वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती हैं.

40 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जीवनशैली संबंधी सुझाव

कैल्शियम युक्त आहार लें: डेयरी उत्पाद, पत्तेदार सब्जियां, बादाम और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें. 40 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को आमतौर पर प्रतिदिन 1000-1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है.

पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी सुनिश्चित करें: धूप में रहने और सप्लीमेंट लेने से विटामिन डी का इष्टतम स्तर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है.

वजन उठाने वाले व्यायाम करें: चलना, जॉगिंग करना, नृत्य करना और शक्ति प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ हड्डियों के निर्माण को उत्तेजित करती हैं और संतुलन में सुधार करती हैं.

शराब और तंबाकू का सेवन सीमित करें: ये दोनों हड्डियों के घनत्व में कमी और फ्रैक्चर के खतरे में वृद्धि से जुड़े हैं.

शरीर के वजन पर नजर रखें: कम वजन और मोटापा दोनों ही हड्डियों के स्वास्थ्य और जोड़ों के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

कोर स्ट्रेंथ पर ध्यान दें: एक मजबूत कोर से पोस्चर में सुधार होता है, रीढ़ की हड्डी पर तनाव कम होता है और गिरने का खतरा कम होता है.