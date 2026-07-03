अगर नहीं आती रात को नींद हो सकती है ये वजह, जानिए कैसे पाएं अच्छी नींद; जानें कैसे पा सकते है छुटकारा इन समस्याओं से

Health News: रात में बार-बार जागना अक्सर नींद के चक्र में गड़बड़ी, तनाव या बुरी आदतों के कारण होता है. बेहतर नींद की आदतों, जिन्हें अक्सर स्लीप हाइजीन कहा जाता है, और एक शांत दिनचर्या के माध्यम से इन मूल कारणों को दूर करने से आपके शरीर को लंबे समय तक सोने में मदद मिलती है.

नींद न आना या रात में बार-बार जागना निराशाजनक और थका देने वाला हो सकता है. कभी-कभार नींद न आना आम बात है, लेकिन लगातार नींद न आने की समस्या अनिद्रा का संकेत हो सकती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है.

कई लोग मानते हैं कि अनिद्रा केवल तनाव के कारण होती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है. अनिद्रा के कई ऐसे छिपे हुए कारण हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता. इन कारणों की पहचान करना नींद की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में पहला कदम है.

नींद न आने के 5 सामान्य कारण

कमरे का तापमान या शोर: बहुत गर्म या शोरगुल वाला कमरा आपकी गहरी नींद में खलल डालता है.

कैफीन या अल्कोहल: दोपहर में कॉफी पीना या सोने से पहले शराब पीना गहरी नींद में बाधा डालता है.

रात को देर से भोजन करना: सोने से ठीक पहले भारी या मसालेदार भोजन करने से सीने में जलन और बेचैनी होती है.

नीली रोशनी का संपर्क: फोन या टीवी स्क्रीन को देखने से आपका दिमाग यह सोचने लगता है कि यह दिन का समय है.

तनाव और चिंता: दिमाग में चल रहे तीव्र विचार “अलर्ट” मोड को सक्रिय कर देते हैं, जिससे आपकी नींद खुल जाती है.

स्क्रीन बंद करें: सोने से कम से कम एक घंटा पहले सभी फोन और टीवी बंद कर दें.

बिस्तर से उठें: यदि आप जाग जाते हैं और 20 मिनट में दोबारा सो नहीं पाते हैं, तो दूसरे कमरे में जाएं और तब तक पढ़ें जब तक आपको थकान महसूस न हो.

बेहतर नींद के लिए सरल उपाय अपने थर्मोस्टेट को सेट करें

अपने बेडरूम को ठंडा रखें: आदर्श रूप से लगभग 65° फ़ारेनहाइट (18° सेल्सियस) के आसपास.

कैफीन का सेवन जल्दी बंद करें: दोपहर 2:00 बजे के बाद कॉफी, चाय और सोडा से बचें. सोने से तीन घंटे पहले शराब का सेवन न करें.

सोने से पहले एक आरामदायक दिनचर्या स्थापित करें