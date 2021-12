उत्तर प्रदेश. खबर उत्तर प्रदेश से है जहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर आज सुबह इनकम टैक्स विभाग ( IT Raids ) की अलग अलग टीम ने छापे मारे है.

जानकारी के मुताबिक आयकर अधिकारी कुल 12 गाड़ियों के काफिले के साथ इन लोगों के घर छापेमारी के लिए पहुंचे. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजीव राय के घर के बाहर हंगामा किया लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया. लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव के आवास पर छापा पड़ा है. जबकि मऊ में राजीव राय के घर छापा पड़ा है

Mau: An Income Tax raid is underway at the residence of national secretary of Samajwadi Party (SP), Rajeev Rai.

Raids are underway at a few more locations at the premises of people of SP chief Akhilesh Yadav. More details are awaited. pic.twitter.com/yJIDwC75qF

