Hasanpur Chunav Result 2025 LIVE: हसनपुर सीट से किसकी होगी जीत?

Hasanpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार की हसनपुर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है है .हसनपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. हसनपुर बिहार की वीआईपी सीटों में से एक है, जहाँ से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं. तेज प्रताप ने 2015 का चुनाव महुआ सीट से लड़ा था, लेकिन 2020 में पार्टी ने उन्हें हसनपुर भेज दिया. उन्होंने जदयू के राजकुमार राय को लगभग 21,000 मतों से हराया. तेज प्रताप को 80,991 वोट मिले, जबकि राय को 59,852. यहाँ भी लोजपा ने मनीष कुमार सहनी को मैदान में उतारा. यह सीट 1967 में बनी थी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गजेंद्र प्रसाद हिमांशु इसके पहले विधायक बने. वे 1980 तक लगातार विधायक रहे. 1990 में उन्होंने फिर जीत हासिल की. ​​1985 में एक बार कांग्रेस भी जीती. इस सीट पर अब तक कुल 13 चुनाव हुए हैं. इनमें से जनता दल (यूनाइटेड) ने तीन बार जीत हासिल की, जबकि राजद, जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने दो-दो बार जीत हासिल की. ​​कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता पार्टी (सेक्युलर) और सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीतते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हसनपुर में कभी सफल नहीं रही. हसनपुर एक यादव बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी-खासी उपस्थिति है. पासवान और रविदास मतदाता भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं.

Hasanpur Vidhan Sabha Chunav Result 2025