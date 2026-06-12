Home > क्राइम > टिंडर पर हुआ इश्क, फिर लाखों का लगा चूना; कैसे महिला जज बनी ट्रैप का शिकार? कोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

टिंडर पर हुआ इश्क, फिर लाखों का लगा चूना; कैसे महिला जज बनी ट्रैप का शिकार? कोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Woman Judge Tinder Love Scam: एक महिला जज कथित तौर पर हनी ट्रैप का शिकार हो गईं और उनके साथ करीब ₹52 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी हुई. आरोपी व्यक्ति महिला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिंडर पर मिला था, जिसके बाद उसने महिला जज से करीब रिश्ता बना लिया और लाखों की ठगी की.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 7:58:50 PM IST

महिला जज के साथ टिंडर पर लाखों की ठगी
महिला जज के साथ टिंडर पर लाखों की ठगी


Woman Judge Tinder Scam: हरियाणा से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुन हर कोई दंग रह गया. दरअसल एक महिला जज कथित तौर पर हनी ट्रैप का शिकार हो गईं और उनके साथ करीब ₹52 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी हुई.

आरोपी व्यक्ति महिला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिंडर पर मिला था, जिसके बाद उसने महिला जज से करीब रिश्ता बना लिया और लाखों की ठगी की. मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब आया जब महिला ने शिकायत अपने मेड के करवाई. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और आखिर में क्या हुआ.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना नवंबर 2025 की है. पीड़ित जज की मुलाकात मोबाइल डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक व्यक्ति से हुई. खुद को अभिमन्यु वशिष्ठ बताने वाले इस चालाक आरोपी ने दावा किया कि वह एक हाई-प्रोफाइल और बेहद गोपनीय सरकारी विभाग का अधिकारी है. धीरे-धीरे उसने जज के साथ करीबी रिश्ता बना लिया.

फिर उसने निवेश पर भारी मुनाफ़े का वादा करके उन्हें अपने जाल में फंसा लिया; जज उसकी चाल में आ गईं. उन्होंने आरोपी से जुड़े बैंक खातों में कई किस्तों में ₹52 लाख से ज़्यादा की बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी. उन्हें धोखाधड़ी का एहसास तब हुआ जब कोई मुनाफ़ा नहीं मिला और आरोपी बहाने बनाने लगा।

मेड के नाम पर FIR क्यों दर्ज कराई गई?

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बारी आई. पीड़ित खुद एक जज थीं. शायद सामाजिक प्रतिष्ठा खोने, बदनामी और निजी शर्मिंदगी के डर से उन्होंने अपने नाम पर शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसके बजाय, उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका (मेड) के ज़रिए शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि मेड के साथ ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी हुई है.

कोर्ट ने धोखाधड़ी का खुलासा किया

जब यह मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट पहुंचा, तो एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललार ने आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बैंक ट्रांज़ैक्शन की बारीकी से जांच की. कोर्ट ने पाया कि संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन घरेलू सहायिका के खातों से नहीं, बल्कि सीधे महिला जज के खातों से हुए थे. कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि दर्ज कराई गई शिकायत में असली पीड़ित का ज़िक्र नहीं था.

एक न्यायिक अधिकारी जिस पर कानून के सामने सच को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी होती है ने खुद सामने आने के बजाय अपनी घरेलू सहायिका के नाम का इस्तेमाल किया था. जज ने आगे कहा कि भले ही ऑनलाइन रोमांस स्कैम का शिकार होने से शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, लेकिन इस वजह से आपराधिक जांच की ईमानदारी और निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता.

Tags: haryanaHoney trapTinder
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