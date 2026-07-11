Home > हरियाणा > लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!

लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!

बताया जा रहा है कि पत्नी के इस तरह अचानक घर छोड़कर चले जाने के कारण दयाराम मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान चल रहा था.

By: JP Yadav | Published: July 11, 2026 5:08:18 PM IST

लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ... नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!
लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ... नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!


हरियाणा के सिरसा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के मंडी डबवाली इलाके में लव मैरिज के आठ वर्ष बाद अनबन इस कदर बढ़ी कि पति संदिग्ध हालात में अपनी ढाई साल की बेटी के साथ गायब हो गया. काफी तलाश के बाद दोनों नहीं मिले तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.परिवार बेहद घबराया हुआ है, क्योंकि लापता युवक की बाइक और उसकी बेटी का स्कूल बैग अबूबशहर गांव के समीप स्थित राजस्थान नहर की पटरी पर लावारिस हालत में बरामद हुए हैं. बेटी की सैंडल भी नजदीक मिली है. नहर के नजदीक ये चीजें देखकर परिवार के लोग सकते में हैं. परिवार तरह-तरह का आशंका से डरा हुआ है. परिवार की मिली शिकायत के बाद स्थानीय शहर थाना पुलिस हरकत में आ चुकी है. वहीं, गांव चौटाला निवासी जगदीश कुमार के लिखित बयान के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों की सरगर्मी से तलाश पुलिस शुरू कर दी है.

शुरुआत जानकारी के अनुसार,बड़े भाई जगदीश कुमार ने छोटे भाई की संदिग्ध हालात में गुम होने की शिकायत पुलिस को दी है. उन्होंने बताया कि छोटा भाई दयाराम (30) गांव अलीकां स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करता था. इससे पहले करीब 8 वर्ष पहले दयाराम ने गांव चौटाला निवासी अमर सिंह की बेटी दर्शना से लव मैरिज की थी. फिलहाल दोनों की बेटी रितिका है, जिसकी उम्र ढाई साल है.

You Might Be Interested In

10 दिन पहले हुई थी पति-पत्नी में अनबन

जगदीश के मुताबिक, छोटा भाई दयाराम पिछले करीब 3 वर्ष से मंडी डबवाली में अपने परिवार के साथ रह रहा था. उसकी पत्नी दर्शना करीब 10 दिन पहले किसी बात पर नाराज होकर अपने पिता के साथ मायके चली गई थी. 

यह भी पढ़ें: खूबसूरत लैला की ‘मौत’ का क्या है डोनाल्ड से खास कनेक्शन?

बताया जा रहा है कि दयाराम मानसिक तनाव के चलते 8 जुलाई की रात अपनी बेटी रितिका को लेकर बाइक से कहीं चला गया. आखिर बार रात करीब 10 बजे दयाराम ने फोन के जरिये परिवार से संपर्क किया था. 9 जुलाई को दोपहर तक फोन पर घंटी जाने के बाद अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया. 

यह भी पढ़ें: Odisha Crime News: दोस्ती-प्यार के बाद बनाए संबंध, युवती रही बेखबर और उसका बन गया आपत्तिजनक वीडियो; इसके बाद हो गया कांड

तलाशी की कड़ी में परिवार के लोग जब अबूबशहर राजस्थान नहर पर पहुंचे, तो वहां भारत माला पुल की ओर पटरी पर नजारा देखकर चौंक गए. दयाराम की बाइक, उसके जूते, बच्ची का स्कूल बैग और सैंडल पड़े मिले. पुलिस ने जांच में पाया कि ये सभी सामान एक नशेड़ी के पास मिले हैं, जिसके बाद उससे पूछताछ हो रही है.  

यह भी पढ़ें: दोस्त की खूबसूरत भाभी से संबंध बनाने लगा गौरव, खबर मिलते ही शाम 8 के बाद करीबी ने कर डाला कांड!

Tags: haryana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंगू-मलेरिया से बचना है? बारिश में बॉडी पर लगाएं ये...

July 11, 2026

तवा-कढ़ाई उल्टा रखने से क्यों मना करती हैं दादी-नानी?

July 11, 2026

इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता...

July 10, 2026

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026
लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!
लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!
लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!
लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ… नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!