लव मैरिज करने वाले कपल के बीच ऐसा क्या हुआ... नहर किनारे मिले कपड़े, पति 10 दिन से लापता!

हरियाणा के सिरसा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के मंडी डबवाली इलाके में लव मैरिज के आठ वर्ष बाद अनबन इस कदर बढ़ी कि पति संदिग्ध हालात में अपनी ढाई साल की बेटी के साथ गायब हो गया. काफी तलाश के बाद दोनों नहीं मिले तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.परिवार बेहद घबराया हुआ है, क्योंकि लापता युवक की बाइक और उसकी बेटी का स्कूल बैग अबूबशहर गांव के समीप स्थित राजस्थान नहर की पटरी पर लावारिस हालत में बरामद हुए हैं. बेटी की सैंडल भी नजदीक मिली है. नहर के नजदीक ये चीजें देखकर परिवार के लोग सकते में हैं. परिवार तरह-तरह का आशंका से डरा हुआ है. परिवार की मिली शिकायत के बाद स्थानीय शहर थाना पुलिस हरकत में आ चुकी है. वहीं, गांव चौटाला निवासी जगदीश कुमार के लिखित बयान के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों की सरगर्मी से तलाश पुलिस शुरू कर दी है.

शुरुआत जानकारी के अनुसार,बड़े भाई जगदीश कुमार ने छोटे भाई की संदिग्ध हालात में गुम होने की शिकायत पुलिस को दी है. उन्होंने बताया कि छोटा भाई दयाराम (30) गांव अलीकां स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करता था. इससे पहले करीब 8 वर्ष पहले दयाराम ने गांव चौटाला निवासी अमर सिंह की बेटी दर्शना से लव मैरिज की थी. फिलहाल दोनों की बेटी रितिका है, जिसकी उम्र ढाई साल है.

10 दिन पहले हुई थी पति-पत्नी में अनबन

जगदीश के मुताबिक, छोटा भाई दयाराम पिछले करीब 3 वर्ष से मंडी डबवाली में अपने परिवार के साथ रह रहा था. उसकी पत्नी दर्शना करीब 10 दिन पहले किसी बात पर नाराज होकर अपने पिता के साथ मायके चली गई थी.

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बताया जा रहा है कि दयाराम मानसिक तनाव के चलते 8 जुलाई की रात अपनी बेटी रितिका को लेकर बाइक से कहीं चला गया. आखिर बार रात करीब 10 बजे दयाराम ने फोन के जरिये परिवार से संपर्क किया था. 9 जुलाई को दोपहर तक फोन पर घंटी जाने के बाद अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया.

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तलाशी की कड़ी में परिवार के लोग जब अबूबशहर राजस्थान नहर पर पहुंचे, तो वहां भारत माला पुल की ओर पटरी पर नजारा देखकर चौंक गए. दयाराम की बाइक, उसके जूते, बच्ची का स्कूल बैग और सैंडल पड़े मिले. पुलिस ने जांच में पाया कि ये सभी सामान एक नशेड़ी के पास मिले हैं, जिसके बाद उससे पूछताछ हो रही है.

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