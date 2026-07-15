Who Was Shresth Malik: कौन था श्रेष्ठ मलिक? जिसने खचाखच मारे गर्लफ्रेंड के चाकू और दे दी ट्रेन के सामने कूदकर जान

Who Was Shresth Malik | Gurugram Murder Case: आरोप है कि 25 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक ने सेक्टर 55 में अपने किराए के घर में अपनी कलीग और गर्लफ्रेंड इंशराह अय्यूबी की हत्या कर दी और कुछ घंटों बाद रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली. इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस संदिग्ध मर्डर-सुसाइड की वजह क्या थी. इंशराह की लाश पर चाकू के कई निशान मिले थे और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनकी गर्दन, छाती, चेहरे और पीठ पर छह घाव थे.

श्रेष्ठ मलिक कौन थे? (Who Was Shresth Malik)

श्रेष्ठ मलिक छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले थे और अपराध करने से तीन दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड इंशराह अय्यूबी के साथ रहने आए थे. वहीं, इंशराह अय्यूबी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थीं और आरोप है कि श्रेष्ठ ने ही उनकी हत्या की थी. बाद में, आरोप है कि श्रेष्ठ ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली. सरकारी रेलवे पुलिस को शनिवार को उनकी लाश मिली, जबकि इंशराह की लाश रविवार सुबह श्रेष्ठ के किराए के घर में मिली. वे दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 59 में स्थित IT कंपनी ‘ऑप्टम’ (Optum) में काम करते थे और जुलाई 2025 से कलीग के तौर पर साथ काम कर रहे थे. इंशराह फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम संभालती थीं, जबकि श्रेष्ठ AI इंजीनियर के तौर पर काम करते थे. दोनों ही अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआती स्टेज पर थे.

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रेलवे ट्रैक पर मृत मिला टेक इंजीनियर

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इंशराह के दोस्त, छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले 25 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक उनके फ्लैट पर आए थे. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और फिर उन्हें गढ़ी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश मिलने की जानकारी मिली, जिससे पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया. घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी मिला, जिससे पुलिस को मृतक की पहचान मलिक के तौर पर करने में मदद मिली. इसके बाद पुलिस ने दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ा और यह समझने की कोशिश की कि असल में क्या हुआ था.

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