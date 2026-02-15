कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो

SP Upasana Yadav: सोशल मीडिया के इस जमाने में हर छोटी-बड़ी बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है. अब एक महिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) का वीडियो वायरल हो रहा है. यह महिला कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के कैथल की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) IPS उपासना यादव है. एक मंत्री से बहस करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग कैथल SP के कूल व्यवहार की तारीफ कर रहे है. आइए जानते हैं कौन हैं SP उपासना यादव…

वह क्रिमिनल्स को आउट करती है

उपासना यादव 2017 बैच की IPS ऑफिसर है. वह अपने शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए महिलाओं की सेफ्टी पक्का करने और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल, क्राइम और करप्शन के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच अपनाने जैसे कामों के लिए जानी जाती है. उपासना यादव अभी हरियाणा के कैथल की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) है.

हरियाणा की एक बेटी का UPSC तक का सफर

उपासना यादव हरियाणा के छोटे से गांव नांगल मुंडी की रहने वाली है. उन्होंने अपनी B.Pharma की पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने UPSC एग्जाम देने का फैसला किया था. उन्होंने एग्जाम की तैयारी शुरू की और आखिरकार IPS सर्विस में सफलता हासिल की है.

Bureaucrats India stands with IPS Upasana Yadav, SP Kaithal, for firmly upholding the law during her exchange with Haryana Minister Anil Vij. When she stated that she did not have the jurisdiction to suspend the officer, she was not being defiant – she was being lawful. Power… pic.twitter.com/bZeIVzTDcz — Bureaucrats India (@BureaucratsInd) February 13, 2026

इस मामले को लेकर नया विवाद क्या है?

हरियाणा के मंत्री अनिल विज और पुलिस सुपरिटेंडेंट उपासना यादव के बीच एक सब-इंस्पेक्टर के सस्पेंशन को लेकर तीखी बहस हो गई थी. खबर है कि यह मीटिंग शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को हुई थी. मंत्री ने तुरंत सब-इंस्पेक्टर के सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था. जब पुलिस सुपरिटेंडेंट उपासना यादव ने बताया कि उनके पास अधिकार नहीं हैं क्योंकि मामला दूसरे जिले (कुरुक्षेत्र) से जुड़ा है, तो मंत्री गुस्सा हो गई.