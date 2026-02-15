Home > हरियाणा > कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो

कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो

SP Upasana Yadav: सोशल मीडिया के इस जमाने में हर छोटी-बड़ी बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है. अब एक महिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) का वीडियो वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कौन हैं SP उपासना यादव...

By: Mohammad Nematullah | Published: February 15, 2026 9:54:01 PM IST

कौन हैं SP उपासना यादव?
कौन हैं SP उपासना यादव?


SP Upasana Yadav: सोशल मीडिया के इस जमाने में हर छोटी-बड़ी बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है. अब एक महिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) का वीडियो वायरल हो रहा है. यह महिला कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के कैथल की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) IPS उपासना यादव है. एक मंत्री से बहस करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग कैथल SP के कूल व्यवहार की तारीफ कर रहे है. आइए जानते हैं कौन हैं SP उपासना यादव…

You Might Be Interested In

वह क्रिमिनल्स को आउट करती है

उपासना यादव 2017 बैच की IPS ऑफिसर है. वह अपने शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए महिलाओं की सेफ्टी पक्का करने और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल, क्राइम और करप्शन के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच अपनाने जैसे कामों के लिए जानी जाती है. उपासना यादव अभी हरियाणा के कैथल की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो जारी, लगातार 2 मैच में शून्य पर हुए आउट; पाकिस्तानी कप्तान ने दिया था ये

हरियाणा की एक बेटी का UPSC तक का सफर

उपासना यादव हरियाणा के छोटे से गांव नांगल मुंडी की रहने वाली है. उन्होंने अपनी B.Pharma की पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने UPSC एग्जाम देने का फैसला किया था. उन्होंने एग्जाम की तैयारी शुरू की और आखिरकार IPS सर्विस में सफलता हासिल की है.

You Might Be Interested In

इस मामले को लेकर नया विवाद क्या है?

हरियाणा के मंत्री अनिल विज और पुलिस सुपरिटेंडेंट उपासना यादव के बीच एक सब-इंस्पेक्टर के सस्पेंशन को लेकर तीखी बहस हो गई थी. खबर है कि यह मीटिंग शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) को हुई थी. मंत्री ने तुरंत सब-इंस्पेक्टर के सस्पेंशन का ऑर्डर दिया था. जब पुलिस सुपरिटेंडेंट उपासना यादव ने बताया कि उनके पास अधिकार नहीं हैं क्योंकि मामला दूसरे जिले (कुरुक्षेत्र) से जुड़ा है, तो मंत्री गुस्सा हो गई.

Surya puja vidhi: सूर्य को अर्घ्य देते समय लोग करते हैं ये 5 बड़ी गलतियां, नहीं मिलता पूजा का पूरा फल

You Might Be Interested In
Tags: anil vijkaithal spKaithal Viral Videowho is Kaithal sp upasana Yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026
कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो
कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो
कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो
कौन हैं SP उपासना यादव? मंत्री अनिल विज से भिड़ंत के बाद वायरल हुआ वीडियो