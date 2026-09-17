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कौन हैं सोनम यादव? जिनके गंगा स्नान का वीडियो AI से एडिट कर किया गया वायरल, हरियाणा क्राइम ब्रांच में क्यों की शिकायत

Who is Sonam Yadav: हरिद्वार में गंगा स्नान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. जिसको एआई से एडिट कर गलत तरीके से वायरल किया गया था. अब महिला ने खुद सामने आकर इस वीडियो की सच्चाई बताई है और हरियाणा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 10:14:31 PM IST

कौन हैं सोनम यादव?
कौन हैं सोनम यादव?


Sonam Yadav Ganga Snan Video: हरिद्वार के हर की पौड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. जिसमें एक महिला गंगा स्नान कर रही थी. लेकिन इस वीडियो को एआई का इस्तेमाल करके अलग ही रूप दे दिया गया. जिसके बाद वीडियो में दिखने वाली महिला को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. जिसके बाद महिला ने हरियाणा के क्राइम ब्रांच में उन यूजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जिसने उनके वीडियो को एआई से एडिट कर अलग ही रंग दे दिया गया था.

दरअसल, महिला सच में सलवार सूट पहनकर गंगा स्नान कर रही थी. लेकिन उनके इस वीडियो को एआई से एडिट कर सिर्फ बिकिनी में नहाता हुआ दिखाया गया. जिसके बाद महिला को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

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कौन हैं महिला?

वीडियो वायरल होने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर वीडियो में दिखने वाली महिला कौन हैं तो अब उसने खुद सामने आकर अपना बयान जारी किया है और हरियाणा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराने की बात की. वो महिला की पहचान हरियाणा के भिवाड़ी की रहने वाली सोनम यादव के रूप में हुई. अपने इस वीडियो में सोनम यादव ने कहा कि मैंने इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है. जिस किसी ने भी मेरी ओरिजनल वीडियो को एआई से एडिट करके गलत रूप देने का प्रयास किया है और उसे वायरल किया है. उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. अब जो भी मेरी इस फेक वीडियो को लगाकर उल्टा सीधा बोलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.



यह भी पढ़ें – Fact Check: हरिद्वार में महिला ने बिकिनी पहनकर किया गंगा स्नान, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

महिला ने क्या कहा?

महिला ने आगे कहा कि किसी के इज्जत को लेकर इस तरह के कमेंट नहीं करनी चाहिए. बिना सच्चाई जाने किसी महिला के इस तरह के वीडियो को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि ​हरिद्वार में इस तरह के वीडियो नहीं बननी चाहिए. उन्होंने सब से कहा कि इस तरह के वीडियो डिलीट कर सच्चाई के बारे में बताया जाए. उन्होंने कहा कि वे सभी को चिह्रित कर पुलिस को डिटेल दे रही हैं. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि कोई सनातनी हरिद्वार में इस तरह अंडरवियर में कैसे स्नान कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से सही वीडियो और बात को वायरल करने की अपील की है.



यह भी पढ़ें – MLA Viral Video: ‘भगवान के नाम पर दे दे’, करोड़ों की संपत्ति वाले MLA का अनोखा अवतार, मुंबई में भिखारी बनकर निकले सड़क पर

Tags: haryana newsviral video
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