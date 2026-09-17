कौन हैं सोनम यादव? जिनके गंगा स्नान का वीडियो AI से एडिट कर किया गया वायरल, हरियाणा क्राइम ब्रांच में क्यों की शिकायत

Sonam Yadav Ganga Snan Video: हरिद्वार के हर की पौड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. जिसमें एक महिला गंगा स्नान कर रही थी. लेकिन इस वीडियो को एआई का इस्तेमाल करके अलग ही रूप दे दिया गया. जिसके बाद वीडियो में दिखने वाली महिला को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. जिसके बाद महिला ने हरियाणा के क्राइम ब्रांच में उन यूजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जिसने उनके वीडियो को एआई से एडिट कर अलग ही रंग दे दिया गया था.

दरअसल, महिला सच में सलवार सूट पहनकर गंगा स्नान कर रही थी. लेकिन उनके इस वीडियो को एआई से एडिट कर सिर्फ बिकिनी में नहाता हुआ दिखाया गया. जिसके बाद महिला को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

कौन हैं महिला?

वीडियो वायरल होने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर वीडियो में दिखने वाली महिला कौन हैं तो अब उसने खुद सामने आकर अपना बयान जारी किया है और हरियाणा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराने की बात की. वो महिला की पहचान हरियाणा के भिवाड़ी की रहने वाली सोनम यादव के रूप में हुई. अपने इस वीडियो में सोनम यादव ने कहा कि मैंने इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है. जिस किसी ने भी मेरी ओरिजनल वीडियो को एआई से एडिट करके गलत रूप देने का प्रयास किया है और उसे वायरल किया है. उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. अब जो भी मेरी इस फेक वीडियो को लगाकर उल्टा सीधा बोलेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

Misuse of AI : A video from Haridwar went viral recently in which a woman was shown bathing in the Ganga river in skimpy clothes It was actually an AI generated video The woman has filed an FIR and the police are investigating. There is a conspiracy going on to defame Hindus… pic.twitter.com/NuUJIqnF1q — Ramesh Speaks (@rameshofficial0) September 16, 2026







यह भी पढ़ें – Fact Check: हरिद्वार में महिला ने बिकिनी पहनकर किया गंगा स्नान, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

महिला ने क्या कहा?

महिला ने आगे कहा कि किसी के इज्जत को लेकर इस तरह के कमेंट नहीं करनी चाहिए. बिना सच्चाई जाने किसी महिला के इस तरह के वीडियो को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि ​हरिद्वार में इस तरह के वीडियो नहीं बननी चाहिए. उन्होंने सब से कहा कि इस तरह के वीडियो डिलीट कर सच्चाई के बारे में बताया जाए. उन्होंने कहा कि वे सभी को चिह्रित कर पुलिस को डिटेल दे रही हैं. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि कोई सनातनी हरिद्वार में इस तरह अंडरवियर में कैसे स्नान कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से सही वीडियो और बात को वायरल करने की अपील की है.

You can guess just how dangerous AI is from this video🤯 The incident took place in Haridwar, where a woman was bathing at a Ganga ghat; however, the video was manipulated using AI to present a compromising version of the footage.#Haridwar pic.twitter.com/cfhWYHtaYL — Bajrang Lal (@BajrangRJ7) September 16, 2026







यह भी पढ़ें – MLA Viral Video: ‘भगवान के नाम पर दे दे’, करोड़ों की संपत्ति वाले MLA का अनोखा अवतार, मुंबई में भिखारी बनकर निकले सड़क पर