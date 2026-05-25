Sonipat Triple Murder: सोनीपत में पति-पत्नी समेत 3 लोगों को उतारा मौत के घाट, देर रात पड़ोसियों ने सुनी चीख-पुकार

Sonipat Triple Murder: सोनीपत जिले के कुंडली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई. टीडीआई कुंडली स्थित बीपीएल फ्लैट्स में एक व्यक्ति ने पति-पत्नी समेत तीन लोगों की तेजधार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात अचानक चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दीं. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पूरा क्षेत्र सहम उठा.

पति-पत्नी समेत तीन लोगों की गई जान