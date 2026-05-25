Sonipat Triple Murder: सोनीपत में पति-पत्नी समेत 3 लोगों को उतारा मौत के घाट, देर रात पड़ोसियों ने सुनी चीख-पुकार

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Sonipat Triple Murder: सोनीपत जिले के कुंडली थाना क्षेत्र में रविवार देर रात दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई. टीडीआई कुंडली स्थित बीपीएल फ्लैट्स में एक व्यक्ति ने पति-पत्नी समेत तीन लोगों की तेजधार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात अचानक चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दीं. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पूरा क्षेत्र सहम उठा.
पति-पत्नी समेत तीन लोगों की गई जान
मृतकों की पहचान विजय और उसकी पत्नी सुनीता निवासी कोट मोहल्ला, सोनीपत के रूप में हुई है. वहीं तीसरी मृतका की पहचान स्वाति के रूप में हुई है, जो गांव बडोली की रहने वाली बताई गई है. पुलिस के अनुसार तीनों पर किसी तेजधार हथियार और भारी वस्तु से हमला किया गया. हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.
शुरुआती जांच में सामने आया आरोपी का नाम
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बीपीएल फ्लैट्स में रहने वाले ब्रह्मप्रकाश नामक व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया. हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. पुलिस पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है.
मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम
घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. कुछ ही देर में सोनीपत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की. इसके बाद पूरे घटनास्थल को सील कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या में इस्तेमाल हथियार और मौत की असली वजहों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.
इलाके में दहशत, आरोपी की तलाश जारी
घटना के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग इस वारदात से सहमे हुए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.