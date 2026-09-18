30 सेकंड तक तड़पा दूधमुंहा बच्चा… गोद से खींचकर, जबड़ों में कसने लगा खूंखार पिटबुल, 7 लोगों के छूटे पसीने, परिवार में मातम!

सोनीपत (सिक्का कॉलोनी) से एक बेहद दिल दहला देने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पालतू जानवरों की सुरक्षा और उनकी लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. 14 सितंबर को घटी इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया, तो हर किसी की रूह कांप उठी. जब एक युवती अपनी गोद में 6 महीने के मासूम बच्चे के साथ गली में घूम रही थी तो अचानक पास के एक घर का दरवाजा खुला और वहां बंधा खतरनाक पिटबुल डॉग बाहर आ गया. पलक झपकते ही उस खूंखार कुत्ते ने बच्चे को महिला की गोद से झपट लिया और उसे जबड़ों में जकड़कर सड़क पर घसीटने लगा. इस भयानक हमले में मासूम के चेहरे, मुंह और पेट पर गंभीर जख्म आए, जिन्हें ठीक करने के लिए उसे 20 से अधिक टांके लगाने पड़े. करीब 7 लोगों ने जान की परवाह किए बिना, कुत्ते के जबड़े को हाथों से खोलकर बच्चे की जान बचा ली. बच्चे की दादी निर्मला देवी का कहना है कि उन्होंने पहले ही अपना एक पोता खो दिया है और इस घटना ने उनके परिवार के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है.

पलक झपकते ही कैसे हुआ खौफनाक हमला?

यह पूरी घटना 14 सितंबर को सोनीपत की सिक्का कॉलोनी की एक गली में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला बच्चे को अपनी गोद में लेकर आराम से चल रही थी. तभी अचानक पास के एक घर का गेट खुला और घर के अंदर से एक खूंखार पिटबुल बाहर निकल आया. कुत्ते ने बिना किसी चेतावनी के सीधे महिला पर और उसकी गोद में बैठे मासूम बच्चे पर हमला कर दिया. हमला इतना अचानक और तेज था कि बच्चा सीधा सड़क पर जा गिरा, और कुत्ता उसे अपने जबड़ों में दबोचकर गली में घसीटने लगा. महिला ने जब बच्चे को बचाने की कोशिश की, तो कुत्ते ने उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया.

युवक की बहादुरी से बची मासूम की जान

जब कुत्ते ने मासूम को अपने जबड़ों में दबोच रखा था और हर तरफ चीख-पुकार मच गई थी, तब वहां मौजूद लोगों ने कुत्ते को डंडे से भगाने की कोशिश की. इसी दौरान एक साहसी युवक ने बिना एक पल गंवाए सीधे आगे बढ़कर अपने हाथों से पिटबुल के जबड़े को पकड़ा और ताकत लगाकर उसे खोला. लगभग 30 सेकंड तक चले इस संघर्ष के बाद कुत्ते ने बच्चे को छोड़ा. अगर वह युवक सही समय पर अपनी जान जोखिम में डालकर आगे नहीं आता, तो यह हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था. इस पूरी घटना का वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं.

शरीर पर आए गहरे जख्म, लगे 20 से ज्यादा टांके

कुत्ते के हमले में 6 महीने के मासूम बच्चे को बहुत गंभीर चोटें आईं. उसके चेहरे, मुंह, होंठ और पेट पर कुत्ते ने बुरी तरह काटा, जिससे मांस तक उधड़ गया. परिवार के लोगों के मुताबिक, बच्चे को बचाने की कोशिश में उसकी चाची को भी चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने पड़े. दिल्ली के एक निजी अस्पताल में शुरुआती इलाज कराने के बाद, जब खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पड़ोसियों की मदद से बच्चे को रोहतक पीजीआई (PGI) रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चला और उसे 20 से अधिक टांके लगाए गए.

दादी का छलका दर्द, पहले खो चुकी हैं एक पोता

इस दर्दनाक हादसे के बाद बच्चे की दादी निर्मला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. निर्मला ने नम आंखों से कहा कि उन्होंने पहले ही अपना एक पोता खो दिया है और अब जब उनके पास दूसरा पोता है, तो पड़ोसी के लापरवाह रवैये और खतरनाक कुत्ते ने उसे भी मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया. परिवार का आरोप है कि उस घर में दो-दो खूंखार कुत्ते पाले गए हैं, लेकिन मालिक उनके बाहर निकलने से रोकने के लिए कोई पुख्ता और सुरक्षित इंतजाम नहीं करते, जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ.

ये भी पढ़ें:- रात के अंधेरे में छुप-छुपकर मिलते थे प्रेमिका-प्रेमी, एक दिन हो गया कांड…पहले थाने ले जाना पड़ा, फिर मंदिर कराई में शादी!