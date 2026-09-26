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Crime: पति-पत्नी दोनों थे शराब के शौकीन! तभी खेत के कमरे में 11 साल के बेटे के सामने किया ऐसा कांड; सोनीपत में महिला की मिली लाश

Sonipat husband kills wife: मामला सोनीपत के गांव रहमाणा का है. यहां किसान राजेंद्र के खेत में बने कमरे में राजवंती अपने पति नरेश और करीब 11 साल के बेटे के साथ रह रही थी. दोनों के बीच अक्सर घरेलू मामलों को लेकर विवाद होता था. गांववालों ने पुलिस को बताया कि दोनों शराब पीने के आदी थे और की बार उनके बीच झगड़ा भी होता था.

By: Shristi S | Published: September 26, 2026 4:14:50 PM IST

सोनीपत में महिला की मिली लाश
सोनीपत में महिला की मिली लाश


Sonipat Husband Wife Dispute Murder: हरियाणा के सोनीपत के एक खेत में बना छोटा-सा कमरा… जहां एक परिवार रह रहा था, वहीं अचानक चीख-पुकार के बीच 32 साल की महिला की जिंदगी खत्म हो गई. कुछ समय पहले तक पति-पत्नी के बीच होने वाली कहासुनी को लोग घरेलू झगड़ा समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इस बार विवाद ने ऐसा रूप लिया कि मामला हत्या तक पहुंच गया. महिला की मौत के बाद से उसका पति लापता है और पुलिस अब उस रात की पूरी कहानी जोड़ने में जुटी है. 

खेत में बने कमरे में रहता था परिवार

मामला सोनीपत के गांव रहमाणा का है. यहां किसान राजेंद्र के खेत में बने कमरे में राजवंती अपने पति नरेश और करीब 11 साल के बेटे के साथ रह रही थी. दोनों पति-पत्नी मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, राजवंती और नरेश के बीच अक्सर घरेलू मामलों को लेकर विवाद होता था. गांववालों ने पुलिस को बताया कि दोनों शराब पीने के आदी थे और की बार उनके बीच झगड़ा भी होता था. 

शराब के नशे में विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में आरोप सामने आया है कि घटना के समय नरेश शराब के नशे में था. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच किसी बाच को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि गुस्से में नरेश ने कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले कस्सी जैसे धारदार औजार से राजवंती पर हमला कर दिया. महिला के चेहरे, सिर और पेट पर कई चोटें आईं. गंभीर रूप से घायल राजवंती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद नरेश वहां से फरार बताया जा रहा है. 

पुलिस और FSL टीम ने जुटाए सबूत

सूचना मिलते ही मोहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया. 

मामले पर पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने क्या कहा?

पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि गांव रहमाणा से महिला की हत्या की सूचना मिली थी. शुरुआती जांच में महिला के पति नरेश पर हत्या का आरोप सामने आया है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया हत्या की वजह घरेलू विवाद बताई जा रही है और महिला पर किसी तेजधार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है. 

रवींद्र कुमार के मुताबिक, पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और वारदात के बाद आरोपी कहां गया. 

Tags: crimeharyanasonipat news
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