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Haryana Sasur-Bahu Case: ससुर बनाना चाहता था बहू से शारीरिक संबंध, गंदी फिल्म दिखाकर करता था… फिर युवती ने उठाया ये कदम

Sirsa Crime: बिहार के मधेपुरा जिला की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी अप्रैल 2025 में ऐलनाबाद के एक मंदबुद्धि युवक से करवाई. नाबालिग से रिटायर्ड होमगार्ड ससुर शरीरिक संबंध बनाना चाहता था.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 24, 2026 1:48:55 PM IST

हरियाणा में वंश बढ़ाने के लिए ससुर बनाना चाहता था बहू से संबंध
हरियाणा में वंश बढ़ाने के लिए ससुर बनाना चाहता था बहू से संबंध


Haryana Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले की रहने वाली एक महिला ने इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम किया है. दरअसल, उसने अपनी नाबालिग बेटी को शादी के बहाने हरियाणा के सिरसा में बेच दिया. सवा लाख रुपये में मंदबुद्धि लड़के के बाप से सौदा तय करके उसकी शादी करवा दी. इसके बाद ससुर अपना वंश बढ़ाने के लिए नाबालिग बहू से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वह उसे पोर्न मूवी दिखाकर उससे छेड़छाड़ करता रहा.

ऐसे में ससुर की यातनाएं सहते हुए नाबालिग घर से भाग गई. 17 अप्रैल 2026 को वन स्टाप सेंटर को वह जयपुर से मिली, जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाकर उसे स्वजन को सौंपा गया. वहीं आरोपित ससुर और उसके मंदबुद्धि बेटे पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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अप्रैल 2025 में कराई गई थी शादी

सिरसा के वन स्टाप सेंटर की प्रोग्राम अधिकारी मंजू चौधरी ने बताया कि बिहार के मधेपुरा जिला की रहने वाली मां ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी अप्रैल 2025 में ऐलनाबाद के एक मंदबुद्धि युवक से करवाई. नाबालिग से रिटायर्ड होमगार्ड ससुर शारीरिक संबंध बनाना चाहता था.

उन्होंने बताया कि ससुर उसे पोर्न मूवी दिखाकर छेड़छाड़ करता. ससुर की पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी. उसे ना तो बाहर जाने दिया जाता और ना ही मिलने दिया जाता. उसकी हरकतों से तंग आकर नाबालिगा घर से मार्च 2026 में भाग गई. राजस्थान की बाल कल्याण समिति ने सिरसा के वन स्टाप सेंटर से संपर्क करके उसे भेजा.

कांउसिलिंग और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई गई

सिरसा में वन स्टाप सेंटर ने उसकी कांउसिलिंग और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई. जांच में वह नाबालिग मिली. इसके बाद जब नाबालिग सामान्य हुई तो उसने पूरी कहानी बताई. जिसके बाद हमने एक मई को बिहार में उनके दादा-दादी और चाचा-चाची से संपर्क साधकर नाबालिग को उन्हें सौंप दिया. फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: haryana newsSirsa News
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