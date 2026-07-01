Home > क्राइम > शर्मसार हुए रिश्ते! सगे भाई ने ही रच दी अपनी बहन की हत्या की साजिश, शिमला की मनीषा मित्तल मर्डर केस में बड़ा खुलासा!

शर्मसार हुए रिश्ते! सगे भाई ने ही रच दी अपनी बहन की हत्या की साजिश, शिमला की मनीषा मित्तल मर्डर केस में बड़ा खुलासा!

शिमला में मनीषा मित्तल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मनीषा के भाई ने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने उसके भाई हिमांक मित्तल और दोस्त गोविंद को रोहतक से गिरफ्तार किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 1, 2026 1:37:27 PM IST

सगे भाई ने ही रच दी अपनी बहन की हत्या की साजिश
सगे भाई ने ही रच दी अपनी बहन की हत्या की साजिश


13 जून को रोहतक की मनीषा मित्तल का शिमला के सरस्वती पैराडाइज स्कूल के पास मर्डर हो गया था. केस की जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला.

जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि इस हत्याकांड के पीछे उसके भाई का ही हाथ है. पुलिस ने मनीषा के छोटे भाई हिमांक मित्तल और उसके दोस्त गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है.

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हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को हिमांक मित्तल पर था शक 

मनीषा हत्याकांड के बाद ही हिमांक मित्तल पर पुलिस को शक हो गया था और वह जांच के घेरे में था. दरअसल, मनीषा मित्तल पिछले कई महीनों से इंटरनेट मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट कर रही थी. अपने पोस्ट में वह आरोप लगा रही थी कि रोहतक में बैठा उसका भाई उसे परेशान कर रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस करा रहा है. उसने ये भी कहा कि उसकी जान को खतरा है. पुलिस के अनुसार, मनीषा ने कई बार थाने में भी शिकायत दी थी और अपने भाई से जान का खतरा बताया था.

कैसे हुआ खुलासा 

जांच के दौरान पुलिस ने पहले दुजाना गांव निवासी आशीष अहलावत और सुनारिया खुर्द निवासी दीपक को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि हिमांक ने अपने दोस्त गोविंद के खाते में साढ़े 8 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे जिसके बाद गोविंद विदेश चला गया था. जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो इस जानकारी के मिलते ही पुलिस को मनीषा के भाई पर शक बढ़ता चला गया. पुलिस जांच में सामने आया है कि मनीषा के मर्डर की साजिश रोहतक से ही बैठकर रची जा रही थी. उसका भाई हिमांक मित्तल सीसीटीवी कैमरे के जरिए अपनी बहन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था. शिमला पुलिस मनीषा के मर्डर के अगले दिन ही हिमांक के स्कूल में पहुंची थी और उससे शिमला स्थित स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी लिए थे. इसके अलावा शिमला पुलिस लगातार 16 दिनों से हिमांक मित्तल से पूछताछ कर रही थी और उसकी बैंक डिटेल और कॉल डिटेल भी खंगाल रही थी.

पूछताछ के दौरान हिमांक मित्तल पुलिस से ये ही कहता रहा कि उसने अपनी बहन का मर्डर नहीं कराया है. लेकिन जब गोविंद को शिमला पुलिस ने पकड़ा तो उसने हिमांक मित्तल का भी नाम कबूल कर लिया. पुलिस का कहना है कि गोविंद और हिमांक मित्तल का मनीषा मित्तल से प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। जिसके चलते उन्होंने उसकी हत्या करा दी.

गोविंद ने ही दी थी शूटर्स को कार

पुलिस जांच के अनुसार गोविंद ने दोनों शूटर्स को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक स्विफ्ट कार किराए पर लेकर दी थी. इसके अलावा गोविंद ने मनीषा की हत्या करने वाले शूटर दीपक के खाते में रुपये भी ट्रांसफर किए थे. हत्या की साजिश रचने के बाद वह पुलिस से बचने के लिए विदेश जाकर छिप गया था और जब विदेश से लौटा तो उसने अपना फोन बंद रखा ताकि, पुलिस उसे पकड़ न पाए. हालांकि, पुलिस ने जांच जारी रखी और अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया.

Tags: crime newsharyanashimla
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